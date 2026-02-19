Il miglior risultato è l’oro conseguito nella prestigiosa competizione di cucina calda per rappresentative regionali

Firenze: Medaglia d’oro per i cuochi toscani ai Campionati della Cucina Italiana. La più importante e completa manifestazione culinaria nazionale promossa dalla Federazione Italiana Cuochi, giunta alla decima edizione e ospitata dal Rimini Expo Centre Italy, ha proposto tre giornate all’insegna del confronto e della competizione dove centinaia di professionisti dalla penisola e dall’estero si sono sfidati in diverse categorie di gara con l’obiettivo di conquistare i titoli tricolori. Positive conferme sono arrivate proprio dall’Unione Regionale Cuochi Toscani che è stata impegnata in molteplici categorie con i propri professionisti in rappresentanza delle associazioni provinciali di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia-Montecatini-Prato e Siena, dimostrando la preparazione e la professionalità necessarie per raggiungere grandi traguardi.

Il miglior risultato è arrivato nella prestigiosa competizione di cucina calda a squadre regionali dove è stata festeggiata la medaglia d’oro dal collettivo toscano composto dal team manager Leonardo De Candia, dal capitano Daniele Zingoni e da Alessio Morganti, Daniele Astarella, Francesco Pannullo, Manuel Boccuzzi, Denise Massarenti, Tommaso Monaci, Giulio Antelletti ed Edoardo Lupi. Il menù presentato è stato un omaggio alla toscanità che, integrando elementi obbligatori e prescrizioni da regolamento con prodotti regionali di qualità eccellente e certificata, ha colpito la giuria e il pubblico per la fantasia, l’originalità interpretativa e la forte connotazione geografica delle diverse province. I piatti sono stati studiati e realizzati da una squadra che abbina cuochi esperti e impegnati in cariche dirigenziali nell’associazione quali De Candia e Morganti, rispettivamente presidenti delle Associazioni Cuochi di Arezzo e Pistoia-Montecatini-Prato, con tanti giovani che hanno subito dimostrato le capacità per proiettare la cucina toscana verso il futuro.

Il palmares dei cuochi toscani ai Campionati della Cucina Italiana è stato ulteriormente arricchito dal bronzo nella competizione di Miglior Allievo dedicata ai giovani delle scuole che è stato vinto da Giuseppe Saporito, studente dell’Istituto “Ricasoli” di Colle di Val d’Elsa, inoltre la stessa medaglia è stata conseguita nella gara “Mistery Box” da Matteo Andreoni dell’Associazione Cuochi Pistoia-Montecatini-Prato e da Diego Meloni dell’Associazione Cuochi Arezzo, nella competizione di pasticceria da ristorazione K2 Senior da Udu Kuburage Sashith dell’Associazione Cuochi Lucca e nella sezione Junior del K3 di cucina calda vegetariana da Andrea Balleri Gorgeri dell’Associazione Cuochi Montecatini-Pistoia-Prato. La soddisfazione di ottenere l’argento è stata vissuta da Hiroshi Mariani dell’Associazione Cuochi Pisa nella competizione dedicata alla cucina calda vegetariana senior, infine una menzione è spettata a Fabio Rispoli dell’Associazione Cuochi Massa Carrara che, alla prima esperienza ai campionati nel segmento dedicato alla pasticceria da ristorazione, ha raccolto unanimi consensi favorevoli. La Toscana era presente anche nel concorso dedicato al Miglior Allievo Speciale con Mattia Colavito, studente dell’Istituto Alberghiero “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto supportato da Victoria Bandaccheri, che è salito sul palco insieme al Ministro della Disabilità Alessandra Locatelli. «Ringrazio tutti i nostri associati che hanno partecipato ai Campionati della Cucina Italiana, mettendosi in gioco e rappresentando degnamente la regione - commenta Roberto Lodovichi, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Toscani. - Un particolare plauso va tributato ai membri della squadra non solo per l’oro che è motivo di vanto e di orgoglio, ma soprattutto per la passione, la serietà e l’abnegazione dimostrate in questi mesi di assidua preparazione e sacrifici. Da anni lavoriamo con Regione Toscana e Vetrina Toscana per la promozione dei prodotti e dei piatti tipici toscani, dunque questi successi ci onorano perché ci rendono ancora una volta ambasciatori della regione, delle sue eccellenze culinarie e della sua identità».