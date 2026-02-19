Il Carnevale della Scuola “Bugiani” torna a sfilare

Letteratura, Rock’n’Roll e Sicurezza Stradale

Follonica: Dopo il grande successo dello scorso anno, la Scuola Secondaria di Primo Grado “Arrigo Bugiani” rinnova il suo legame indissolubile con la tradizione del Carnevale follonichese. Domani, 19 febbraio, gli alunni torneranno a essere protagonisti per le vie della città con la presentazione di due nuovi carri allegorici, frutto di mesi di lavoro, creatività e impegno corale.

Il progetto, che ha visto le classi terze impegnate nei laboratori dell’ex Ipsia in viale Europa, giunge finalmente alla sua fase culminante: la sfilata cittadina. Sotto la guida esperta dei maestri della cartapesta e dei docenti di Arte e Tecnologia, i ragazzi hanno trasformato bozzetti e idee in opere concrete, vivendo un'esperienza di cittadinanza attiva e artigianato artistico unica nel suo genere.

I temi della sfilata 2026

Quest’anno la scuola porterà in scena due temi profondamente diversi, ma accomunati da un grande impatto visivo e comunicativo:

L’Inferno di Dante e la Sicurezza Stradale: Un originale connubio tra la letteratura classica e l’educazione civica. Le bolge dantesche diventano metafora dei pericoli della strada, lanciando un messaggio di responsabilità e consapevolezza ai coetanei e a tutta la cittadinanza.

Omaggio a Elvis Presley: Un tuffo nel mito del Rock’n’Roll. Il carro sarà una vera esplosione di energia, arricchito da una performance dal vivo: un alunno delle classi terze interpreterà tre dei brani più iconici del "Re del Rock", accompagnando la sfilata con musica e coreografie curate dai ragazzi stessi.

Oltre il carro: un progetto didattico completo

Il Carnevale per la "Bugiani" non è solo divertimento, ma un laboratorio di competenze trasversali. Dallo studio delle tecniche della cartapesta alla stesura di testi, poesie e caricature per il giornalino del Carnevale, ogni disciplina ha contribuito a valorizzare i talenti dei singoli all'interno del lavoro di squadra.

"Vedere i ragazzi collaborare, suddividersi i compiti e appassionarsi alle tradizioni del nostro territorio è il risultato più importante di questo percorso," spiegano i docenti. “La scuola esce dalle aule per dialogare con la città, rafforzando il legame con le associazioni locali e i maestri del Carnevale.”

L'appuntamento è per oggi, 19 febbraio, lungo il circuito cittadino con partenza dal cancellone Ex ILVA per arrivare a Piazza a mare.



