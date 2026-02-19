Dalla Maremma alla Milonga di Carnevale a Roma

Venerdì 20 febbraio Artemare Club invita le tanguere e i tangueri maremmani a Roma per partecipare alla serata della Milonga di Carnevale, con lezione preliminare facoltativa alle ore 19 del maestro Mauro Barreras e l’assistente Alessandra Meglio, nelle eleganti sale del Circolo di Marina che si affacciano sul biondo Tevere.

Porto Santo Stefano: Dalle ore 20 tante "tande" di tango, vals e milonga con la selezione di brani famosi del noto musicalizador El Garufa, al secolo Raffaele Lentini, nome che ricorda la canzone "Garufa" di Carlos Gardel le cui parole raccontano di un uomo amante della vita notturna e della musica. Serata milonguera di Carnevale fino alle ore 20, speciale grazie anche alla cortesia e professionalità del personale del bar e di servizio del Circolo di Marina. La partecipazione di tanguere e tangueri maremmani sarà molto apprezzata, parole del comandante Daniele Busetto socio del Circolo!



