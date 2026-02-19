Con “Cantami d’amore” Edoardo Prati per la prima volta al Teatro Fonderia Leopolda

Sabato 21 febbraio secondo spettacolo della rassegna “Altri percorsi”

Follonica: Sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica (Grosseto) arriva “Cantami d’amore”, il primo spettacolo di Edoardo Prati, classe 2004, studente che traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura. Dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore.

Scritto da Edoardo Prati, Manuela Mazzocchi ed Enrico Zaccheo, con la regia di Enrico Zaccheo e la produzione di Savà Produzioni creative, lo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la visione delle cose di Edoardo alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Lucrezio a Battiato. Dopo il successo sui social, dove ha conquistato tutte le generazioni con la sua passione per i classici, Edoardo Prati, classe 2004, porta per la prima volta in scena il suo personalissimo sguardo sulla letteratura e sull’amore. “Cantami d’amore” è un viaggio tra parole e musica, tra versi immortali e pensieri contemporanei, da Torquato Tasso a Franco Battiato. Lo spettacolo intreccia con delicatezza i grandi poeti del passato alla sensibilità del presente, restituendo l’universalità e la fragilità del sentimento amoroso. Perché, come dice Edoardo, “l’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa più politica”. Un monologo appassionato e colto, capace di raccontare con semplicità temi complessi, tra filosofia, storia, arte e musica. Uno sguardo nuovo e giovane su ciò che di più antico ci accompagna da sempre: l’amore.

Edoardo Prati. Appassionato di studi classici, Prati ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione. Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni, Edoardo offre ai suoi follower inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Il suo talento è quello di rendere accessibili a tutti, attraverso i social, temi e pensieri complessi aprendo al suo pubblico le porte non solo dei classici della letteratura ma anche di filosofia, storia, arte e musica.

Prima dello spettacolo. Anche sabato sarà possibile partecipare alla cena a Teatro a cura del ristorante Marula (costo 25 euro, prenotazioni al 331 3506068).

Prossimi appuntamenti. Mercoledì 4 marzo arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica “A qualcuno piace caldo”, per un nuovo appuntamento con la stagione teatrale “La ricerca degli opposti”. La rassegna “Altri percorsi” prosegue il 13 marzo con lo spettacolo “Questa non è una pipa”, con lo storico dell’arte noto per i suoi programmi televisivi, Jacopo Veneziani, mentre “Famiglie a teatro” prosegue domenica 8 marzo con lo spettacolo “Gruffalò”.

I biglietti per gli spettacoli della rassegna “Altri Percorsi” sono in vendita al costo di 17 euro intero e 15 euro ridotto e sono acquistabili al botteghino del Teatro Fonderia Leopolda tutti i sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, online sul sito www.adarte.18tickets.it e la sera dello spettacolo alla biglietteria.

Per informazioni: https://teatrofonderialeopolda.it/.







