Al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia un concerto in ricordo del musicista Luigi Polsini

Sabato 28 febbraio 2026, alle 18, omaggio all’artista tarquiniese scomparso pochi mesi fa

Tarquinia: Tarquinia rende omaggio a Luigi Polsini, musicista, compositore, studioso e consulente musicale della Rai, con un concerto commemorativo che si terrà sabato 28 febbraio 2026, alle 18, al teatro “Rossella Falk”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con le associazioni Sound Garden e “Leandro Piccioni – Adozione Giovani Talenti”. La serata sarà condotta da Guido Barbieri, giornalista, musicologo e critico musicale, docente di Storia ed estetica della musica al Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena.

“Il concerto nasce dal desiderio dei familiari, della compagna, degli amici e dell’Amministrazione comunale – affermano i promotori - di riunire simbolicamente la comunità tarquiniese in un abbraccio collettivo, per ricordare non solo l’artista, ma l’uomo capace di creare relazioni, stimolare dialogo e condividere sapere”. Luigi Polsini è stato una figura di straordinario spessore umano e culturale, capace di lasciare un segno profondo nella vita artistica di Tarquinia e nel panorama musicale nazionale. In Rai, in particolare a Rai Radio 3, è stato un punto di riferimento per la qualità della musica dal vivo trasmessa in radio, grazie a una competenza tecnica unita a rara sensibilità musicale.

Musicista poliedrico e animato da instancabile curiosità, ha attraversato generi e ambiti diversi – dal rock progressive al jazz, dalla musica popolare maremmana agli studi accademici al Conservatorio “Santa Cecilia”, fino alla ricerca sulla musica antica e persiana – coniugando rigore e passione. Accanto all’impegno professionale, ha sempre coltivato l’attività concertistica e didattica, mantenendo saldo e generoso il legame con la sua città. Sul palco si alterneranno numerosi artisti che hanno incrociato il suo cammino umano e professionale, in un programma che si annuncia ricco e variegato, specchio della pluralità di interessi e linguaggi musicali che hanno caratterizzato la sua vita. Per informazioni e prenotazioni (gratuite) è possibile contattare il numero 0766 849282.