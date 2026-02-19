A Tarquinia torna premio “Cavalli Alati”

Lunedì 16 marzo, la seconda edizione del riconoscimento organizzato dalla Pro loco Tarquinia. Alle 18, nella sala consiliare del palazzo comunale, la premiazione; alle 21,15, al teatro “Rossella Falk”, lo spettacolo “Ci vediamo alla radio”

Tarquinia: Il 16 marzo 2026 torna a Tarquinia il premio “Cavalli Alati – Sulle ali dello sport”, giunto alla sua seconda edizione. Tra i protagonisti dell’evento anche il radiocronista Francesco Repice, storica voce di "Tutto il Calcio minuto per minuto", che la sera porterà in scena al teatro “Rossella Falk” lo spettacolo “Ci vediamo alla radio - Vite di cronisti che hanno incrociato la Storia”. Promosso dalla Pro loco Tarquinia, in collaborazione con il AIAC Viterbo (Associazione Italiana Allenatori di Calcio – Gruppo provinciale di Viterbo) e con il patrocinio del Comune di Tarquinia, il riconoscimento celebra le eccellenze italiane che, attraverso il proprio impegno, promuovono i valori fondamentali dello sport, in particolare il rispetto delle regole e l’importanza dell’aggregazione sociale.

La premiazione si terrà, alle 18, nella sala consiliare del palazzo comunale. La cerimonia sarà strutturata come una tavola rotonda con la partecipazione di esponenti nazionali e regionali delle diverse categorie sportive, tra cui rappresentanti delle Federazioni, degli arbitri e degli allenatori. Il premio consiste in una riproduzione dei celebri “Cavalli Alati” conservati a palazzo Vitelleschi, sede del Museo Nazionale Archeologico di Tarquinia. Alle 21.15, al teatro “Rossella Falk” si terrà lo spettacolo di Francesco Repice. Sport e radio, da sempre legati da un rapporto profondo e indissolubile, trovano nella radiocronaca la loro forma più pura: una voce sola capace di raccontare, far vivere e far sentire agli ascoltatori l’epica delle imprese sportive.

Con “Ci vediamo alla radio - Vite di cronisti che hanno incrociato la Storia”, Repice – storico cronista di Radio Rai – apre la “scatola delle meraviglie” della memoria e accompagna il pubblico in cinquant’anni di momenti indimenticabili, intrecciando musica e parole, immagini ed emozioni. Un viaggio tra le grandi voci della radio italiana e internazionale: Sandro Ciotti, Bruno Gentili, Francesco Rosi, Bruno Pizzul, Víctor Hugo Morales, Giampiero Galeazzi e molti altri. Amici, maestri e compagni di strada che hanno segnato la sua carriera e la storia del racconto sportivo. Lo spettacolo ripercorre le pagine più gloriose dello sport italiano, arricchite da aneddoti personali e ricordi non esclusivamente sportivi che hanno attraversato la vita di intere generazioni. Momenti indelebili, fissati nella memoria collettiva dalle voci che ci hanno dato appuntamento nel silenzio delle albe, delle notti e delle domeniche pomeriggio.

