"Lessico delle prode": il maremmano-senese tra parole, aneddoti e risate

Un vocabolario-commentario che recupera e fa rivivere un linguaggio popolare, colorito e irriverente, protagonista di un incontro a Grosseto

Grosseto: La Libreria QB di Grosseto ospiterà la presentazione di "Lessico delle prode", il nuovo libro di Sandro Fracasso e Stefano Erasmo Pacini pubblicato da Effigi.

Il volume è un viaggio nel maremmano-senese, un linguaggio che sbuffa, inciampa e ride, ricco di terra e di vino rosso. Ogni parola diventa un racconto, ogni racconto un’occasione di risata e memoria culturale. Da Attufa a Zazzera, parole dure, musicali e colorite si intrecciano a storie, curiosità e qualche esagerazione, offrendo un ritratto vivo e affettuoso di una Toscana autentica, contadina, ironica e poetica.

L’incontro permetterà al pubblico di dialogare con gli autori, scoprendo aneddoti, curiosità e la ricchezza del patrimonio linguistico maremmano-senese, in un evento dedicato a chi ama riscoprire la cultura popolare attraverso la parola e il racconto.

Gli autori

Sandro Fracasso (1970), di origine veneziana e da anni residente a Scalvaia nel basso senese, opera tra scrittura e teatro. Per Scatole Parlanti ha pubblicato con Diego Perucci la trilogia Radical? Shit! (2021), Shit! (2023) e Radical (2024).

Stefano Erasmo Pacini (1956), nato in Maremma da una famiglia senese, ha lavorato come fotografo e reporter culturale mantenendo un forte legame con il mondo rurale. Tra le sue opere figurano Noi sogniamo il mondo (Effigi, 2016), Figli dei fiori figli del vento (2020) e Malamente – una educazione maremmana (Effigi, 2022).