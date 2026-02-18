I misteri delle cattedrali gotiche

Sabato 21 febbraio alle ore 17.30 a Siena prosegue il ciclo di conferenze proposte dall’Associazione Archeosofica sul tema “Il secolo del Graal”. L’appuntamento avrà luogo a Siena, nella sede di via Ricasoli 24. Ingresso libero

Siena: Con un interessante viaggio alla scoperta dei misteri delle cattedrali gotiche, sabato 21 febbraio alle ore 17.30, prosegue il ciclo di conferenze “Il secolo del Graal”. L’appuntamento, proposto dall’Associazione Archeosofica, avrà luogo a Siena nella sede di via Ricasoli 24 ed è ad ingresso libero.

Costruite, seguendo precisi dettami che tengono conto dell’uso sapiente del simbolo, le cattedrali gotiche sorgono in un periodo caratterizzato dallo sviluppo di un progresso straordinario del sapere, che vide la nascita di molti linguaggi scientifici, artistici, poetici. Veri e propri libri di pietra e di vetro, questi edifici sono una summa del tesoro sapienziale che nutrì un’epoca intera.

Curato da Giulia Ercole e Lorella Nipoti, il ciclo di conferenze esplora in maniera originale, uno dei momenti più affascinanti e fondativi della civiltà europea: il grande risveglio medievale tra XI e XIII secolo, che diede vita al mondo gotico, alle università, alle lingue moderne e all’ideale cavalleresco.

Dopo l’appuntamento di sabato 21 “Il secolo del Graal” prosegue con un ultimo incontro dal titolo “Canzoni di guerra: i romanzi della Tavola Rotonda” che si svolgerà sabato 28 febbraio, sempre con inizio alle ore 17.30, presso la sede dell’Associazione Archesofica di Siena, in via Ricasoli 24.

Le conferenze sono ad ingresso libero e si rivolgono a tutti.

Per informazioni: 3756191146; info.siena@boxletter.net



