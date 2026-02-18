Cultura, presentazione alla Camera dei Deputati “Progetto culturale Monte Leoni”

Presentazione progetto culturale 'La straordinaria scoperta dei misteriosi murali preistorici di Monte Leoni' alla Camera dei deputati
Grosseto: Si terrà nella sala stampa della Camera dei deputati giovedì 19 febbraio alle ore 11.30 la presentazione, promossa dal deputato di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi, del progetto culturale dal titolo "La straordinaria scoperta dei misteriosi murali preistorici di Monte Leoni". Interverranno, oltre all'Onorevole Rossi, Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera, di FDI, e i seguenti rappresentati della società speleologica grossetana: Carlo Cavanna, Devis Pieri, Umberto Carini, Massimo Cardosa e Luca Cioni.