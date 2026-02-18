Aurelia Live Music: spazio al Flamingo Guitar Duo

Grosseto: Prosegue la rassegna Aurelia Live Music, il ciclo di appuntamenti gratuiti che anima il centro commerciale Aurelia Antica con la musica dal vivo, trasformando gli spazi della galleria in luoghi di incontro e intrattenimento accessibili a tutti.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 20 febbraio alle ore 18:00, nella piazzetta ristorazione, con l’esibizione del Flamingo Guitar Duo. Una proposta acustica essenziale e raffinata, costruita sul dialogo tra le due chitarre, capace di creare un’atmosfera intima e coinvolgente, pensata per accompagnare il pubblico nel momento dell’aperitivo, della cena e della convivialità.





Come per tutti gli appuntamenti della rassegna, l’ingresso è gratuito. Durante la serata, i punti ristoro del centro commerciale propongono menù scontati, offrendo ai visitatori la possibilità di unire musica e socialità in un contesto informale e accogliente.



