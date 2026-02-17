Racconta un vinile: Raffaele Toninelli racconta “Heavy Weather”

Grosseto: Torna Racconta un vinile e l’ospite del prossimo appuntamento, domani, mercoledì 18 febbraio alle 17.30, è Raffaele Toninelli, contrabbassista dei Musica da Ripostiglio, che parlerà di “Heavy Weather”, ottavo disco dei Weather Report.

Pubblicato nel 1977, “Heavy Weather” non è solo l’album di maggior successo commerciale dei Weather Report, ma rappresenta un vero e proprio spartiacque nella storia della musica contemporanea. In un’epoca di grandi sperimentazioni, questo disco è riuscito nell’impresa di unire la complessità dell'improvvisazione jazz alla freschezza melodica del pop e del rock, diventando un punto di riferimento imprescindibile per generazioni di musicisti.





Il disco segna la piena maturazione della formazione "storica" guidata dal genio visionario di Joe Zawinul alle tastiere e dal lirismo al sax di Wayne Shorter. A cementare il suono unico di questo lavoro è l’ingresso in pianta stabile di Jaco Pastorius: il suo approccio rivoluzionario al basso fretless trasforma lo strumento in una voce solista, dotata di un calore e di una dinamica mai sentiti prima.

Il brano d'apertura “Birdland” è diventato un instant standard. Con il suo hook sintetizzato e il ritmo trascinante, è l'esempio perfetto di come il jazz possa essere sofisticato e, al contempo, incredibilmente accessibile.

L’uso pionieristico dei sintetizzatori da parte di Zawinul non appare mai freddo o artificiale; al contrario, crea orchestrazioni ricche e stratificate che evocano paesaggi sonori quasi cinematografici.

Certificato disco d'oro, l'album ha scalato le classifiche di Billboard e ha ottenuto nomination ai Grammy, dimostrando che la musica strumentale di alta qualità poteva ancora dominare il mercato globale.





Come ogni mercoledì sarà presente alle 17 il Coordinamento Pace di Grosseto con il proprio presidio.

E il bar è sempre aperto per colazioni, pranzi veloci e ottimi aperitivi.

Ingresso libero.