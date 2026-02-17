Leonardo Russo sfiora la vittoria, premiata l’ASD Mattoallaprossima

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la trasferta senese per l’ASD Mattoallaprossima associazione di Scacchi Grossetana.

Siena: Domenica 15 febbraio, nella prestigiosa sede del Santa Maria della Scala, sette atleti grossetani hanno preso parte al Torneo Rapid inserito nel cartellone del festival "Siena fa Scacco Matto".

Il risultato più prestigioso arriva dal Candidato Maestro Leonardo Russo, punta di diamante della spedizione. Russo ha dominato la competizione chiudendo i 9 turni di gioco con 7,5 punti, classificandosi primo a pari merito. Solo lo spareggio tecnico lo ha relegato al secondo gradino del podio assoluto, confermandolo comunque ai vertici dello scacchismo regionale. Riconoscimenti anche per il Presidente di Mattoallaprossima, Giuseppe Russo, che ha vinto il premio di fascia Under 1600 totalizzando 4,5 punti.

Successi anche nelle altre categorie. Nel torneo riservato agli Amatori, il roccastradino Paolo Sottani ha conquistato un ottimo secondo posto assoluto.

Buona la prova complessiva del gruppo grossetano, che ha visto piazzamenti solidi per Malinda Ranasinghe (4,5 punti), Ali Yehia (4), Giacomo Barbera (4) e Stephan Ghita (3,5).

La partecipazione al torneo di Siena conferma la vivacità del movimento scacchistico maremmano portata avanti da anni dall'associazione Mattoallaprossima, capace di esprimere sia eccellenze agonistiche, ma anche una base di appassionati in continua crescita con un gruppo coeso e attivo più che mai.



