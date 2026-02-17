“In-Natura-Le”, al Cantiere Florida torna lo spettacolo di Teatro come Differenza. Sul palco l’arte, la natura e i diritti civili

In scena performer tra attori professionisti, cittadini e utenti dei centri di salute mentale e dipendenze dell’area metropolitana di Firenze per esplorare il rapporto tra uomo e natura

Firenze: Torna e porta in scena una nuova riflessione lo spettacolo “In-Natura-Le”, il lavoro di Teatro come Differenza – APS attiva nei centri di salute mentale della città metropolitana di Firenze – che andrà in scena venerdì 20 febbraio ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111R), in occasione della Giornata mondiale della giustizia sociale. Dopo il debutto a gennaio 2025 sempre al Cantiere Florida, “In-Natura-Le” si presenta venerdì al pubblico con un nuovo racconto-indagine su quanto è stato un anno dopo della relazione tra uomo e ambiente. Lo spettacolo è il secondo appuntamento del più ampio progetto 2025-2026 di Teatro come Differenza: “Farsi Luogo, sine cura, senza preoccupazione” di cui, nell’autunno scorso, è andato in scena il primo dei tre spettacoli in programma (l’ultimo è previsto il 15 maggio).

“In-Natura-Le” esplora la relazione tra uomo e ambiente attraverso le opere del celebra artista Anselm Kiefer e del suo maestro Joseph Beuys. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l’APS Arbus, la compagnia Versiliadanza, la onlus Centro Solidarietà Pratese, Atto 2, il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda USL Toscana Centro e reso possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, propone una drammaturgia - firmata da Paolo Biribò, Anna Cudin, Francesca Sanità ed Elena Turchi, col contributo artistico di Angela Torriani Evangelisti - che mette al centro il conflitto interiore dell’essere umano nella sua relazione col mondo naturale, in un viaggio poetico e visivo che indaga il contrasto tra l’antropocentrismo e il richiamo primordiale del creato, che cerca costantemente rigenerazione e rinascita.

Sul palco performer tra professionisti, cittadini e utenti dei centri di salute mentale e dipendenze. “In-Natura-Le” è la restituzione di un laboratorio integrato che ha coinvolto gli attori di Teatro come Differenza e Arbus, gli allievi della scuola di teatro di Atto 2, gli attori del Centro Solidarietà Pratese e la cittadinanza fiorentina. Per tutti loro da questa settimana il Teatro Cantiere Florida diventerà residenza artistica.





Il palcoscenico è coperto di terra, coronato da grandi proiezioni. In questo spazio si susseguono interpreti che entrano ed escono dalla scena per denunciare lo sfilacciarsi dell’attenzione umana verso l’ambiente e dunque verso l’umanità stessa nel suo esserne parte, in un’escalation di azioni autodistruttive. Nella nuova ricerca con cui venerdì 20 “In-Natura-Le” si presenterà al pubblico, molte forme scene e drammaturgiche sono state attualizzate rispetto a un anno fa: ci saranno ancora le immagini di distruzione dai luoghi di guerra ma ascolteremo anche il testo cantato di Imagine di John Lennon e una lettura che parla della nostalgia di un rapporto perduto con la natura; assisteremo a manifestazioni con striscioni tra storia e attualità (anche i fatti di Minneapolis), nel tentativo di riappropriarsi di uno spazio pubblico civile; dall’immondizia nascerà lo spunto per una grottesca sfilata in abiti di plastica, fino a una trasformazione che lascerà traccia della ribellione interiore nelle piccole cose, in un ciclo continuo di morte e redenzione.

L’ispirazione nasce dall’opera di Anselm Kiefer, già allievo di Joseph Beuys, artisti che hanno esplorato entrambi profondamente il rapporto tra uomo arte e natura, l’identità collettiva e la memoria storica. Alla fine, tutti sul palco saranno avvolti da una pioggia d’oro ancora ispirata ad Anselm Kiefer, il maestro alchemico che lavora sulla materia. L’oro sarà la vita in una trasformazione che cerca di riportare luce dove luce non c’è.

“Si parte dai testi – spiega Paolo Biribò – estratti da grandi autori ma anche scritti firmati dagli stessi utenti dei centri di salute mentale, per raccontare come l’essere umano non può e non deve perdere la propria connessione con la natura”. E prosegue: “Col termine “natura” non vogliamo riferirci tanto a un’accezione ecologica quanto a un piano più spirituale, alla ricerca di un risveglio interiore”.

In-Natura-Le” sarà fruibile anche dal pubblico cieco o ipovedente grazie all’audio-descrizione poetica a cura di Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino (info e ingressi: www.teatroflorida.it)

In occasione della Giornata sulla giustizia sociale di venerdì prossimo, oggi martedì 17 (ore 17.30-20.30) Teatro come Differenza ha organizzato anche il laboratorio di scrittura “Giusto una parola” per una riflessione sulla giustizia sociale come concetto e nella vita quotidiana. Il laboratorio si tiene presso il Teatro Cantiere Florida ed è condotto da Federica Totaro.

Le attività del Teatro Cantiere Florida sono co-finanziate dal Creative Europe Programme dell'Unione Europea, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, in collaborazione con RAT Residenze Artistiche Toscane, Firenze dei Teatri, Quadrato, con il contributo di Unicoop Firenze. Partner del Teatro è inoltre la Fondazione CR Firenze che, oltre a sostenere le tre compagnie in residenza nella realizzazione della stagione teatrale, collabora con loro nella promozione di azioni mirate a favorire l’ingaggio di nuovi pubblici e la partecipazione culturale della comunità locale.

Lo spettacolo “In-Natura-Le”, nell’ambito del più ampio progetto “Farsi Luogo, sine cura, senza preoccupazione”, è reso possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando Arte - Attività artistiche e culturali 2025.

(foto Credits Giampaolo GpB Becherini)