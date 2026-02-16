"Teatro contemporaneo e teatro fisico", masterclass con Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo

Tuscania: Il 7 e 8 marzo, il 28 e 29 marzo e il 18 e 19 aprile al Supercinema e Spazio Fani di Tuscania (VT) Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo conducono la masterclass “Teatro contemporaneo e teatro fisico (corpo, voce, movimento)” all'interno di Bo.A.T – Botteghe Anonima Teatri, percorso di perfezionamento professionale multidisciplinare dedicato ad attori e danzatori tra i 20 e i 35 anni a cura di Anonima Teatri, organizzato da Twain nell’ambito del progetto Residenza Artistica sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio.

Un laboratorio intensivo che attraversa i linguaggi del teatro e della danza, guidato dai registi e performer della compagnia di teatro fisico Anonima Teatri. I partecipanti si muoveranno “in mezzo” a due universi, esplorando corpo, voce e movimento come strumenti scenici per dare vita a una presenza autentica, immediata e coinvolgente.

I tre appuntamenti si svolgeranno a conclusione dell’edizione 2025-2026 di Bo.A.T. Durante gli incontri, gli allievi studieranno le tecniche di interpretazione, attraverso i testi dei grandi autori contemporanei come Harold Pinter e Samuel Beckett. L’obiettivo è quello di costruire progressivamente un linguaggio comune e una disponibilità creativa capace di attraversare generi e pratiche diverse.

Aleksandros Memetaj Attore di teatro e cinema, regista e drammaturgo teatrale nato a Valona nel 1991. Debutta a teatro nel 2015 con il monologo "Albania casa mia", regia Giampiero Rappa prod. Argot Produzioni, che vanta più di 200 repliche in Italia e all’estero (Usa, Svizzera). Continua il suo lavoro come autore, regista e interprete in “Elogio della Follia - #ilikedopamina,” “A.CH.A.B. - All Chihuahuas Are Bastards”, “Juliette“ (di Loredana Parrella prod. Twain Centro Produzione Danza), “l’Ospite” (scritto da Oscar de Summa, diretto da Ciro Masella prod. Teatro di Rifredi), “Powder” (di Loris Petrillo), “Silenzio” (di Diego Sinniger De Salas prod. Twain Centro Produzione Danza), “Memorie dal sottosuolo” (di Nicholas Gallo), “Madre Courage e i suoi figli” (di Brecht, regia Elena Gigliotti prod. Teatro Nazionale di Genova). Nel 2020 fonda, assieme a Yoris Petrillo, Anonima Teatri. È direttore artistico, insieme a Yoris Petrillo, della NotAcademy: corso di perfezionamento professionale dello spettacolo. Dal 2021 collabora nell’organizzazione di Twain. È anche interprete di tv e cinema: "The Miracle” - di N. Ammanniti (2017) prod. SkyItalia; “Survivors - la serie” di C. Elia prod. RaiFiction (2021); "Brutti e Cattivi” di C. Gomez (2016); "Sulla mia pelle" di A. Cremonini prod. Cinemaundici, Lucky Red e Netflix (2018); "Codice Karim" di Federico Alotto prod. RaiCinema (2019), “Il Giardiniere” di M.Santarelli prod. M. Bellocchio - Kavac Film (2022), “Il complotto di Tirana” di M. Lucibello. Premi e riconoscimenti: Festival della resistenza 2016, Avanguardie 2016, "Giovane artista euromediterraneo 2019".

Yoris Petrillo Interprete con Twain, Compagnia Petrillo Danza, Compagnia Hunt, Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli, Musica e Arte, Margine Operativo, Cantieri Culturali Creativi, Hinterland dance theatre, Babel Crew, Zerogrammi Dance Theatre, Gabriella Maiorino, Argot Produzioni. Lavora con coreografi e registi come L. Parrella, L. Petrillo, S. Mazzotta, R. Zangirolami, G. Sampaoli, P. Graziani, M. Panici, G. Iumento, G. Maiorino, D. Sinniger. Nel 2013 è assistente alla regia ed al movimento per l'Opera Lirica "Olympia.2000" prod. Teatro Comunale di Modena. Nel Novembre 2015 è assistente alla coreografia per "Bolero" di L. Petrillo prod. Opus Ballet. Collabora con S. Argentieri, A. Memetaj e T. Panici, il compositore A. D’Alessio: “Urban Game" prod. Babel Crew (2015), “Le Città Invisibili” coprod. Twain/Argot/Invisible Cities Festival (2016), “Flying Fishes” (2016), “Nothing to Declare_primo studio” (2016), “Elogio della Follia” coprod. Argot/Twain (2017). Dal 2009 è danzatore stabile, responsabile della distribuzione, organizzazione, assistente alla direzione artistica di Twain e dal 2016 coreografo sostenuto Nuovi Autori. Nello stesso anno è selezionato per Nuove Traiettorie XL – percorso di formazione per giovani autori | azione Network Anticorpi XL coordinata dall’Associazione Cantieri. Dal 2017, docente per workshop, masterclass e corsi di formazione. Nel 2019 è assistente alla regia e coreografia per “Juliette” coprod. Twain/Fondazione Teatro Comunale di Modena. Nel 2020, con A. Memetaj, fonda Anonima Teatri. Dal 2021 è direttore artistico, insieme a Memetaj, della NotAcademy: corso di perfezionamento professionale dello spettacolo.





INFO, COSTI E ISCRIZIONI: anonimateatri@gmail.com