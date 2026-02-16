Mostre: inaugurata la mostra ‘Arte in Firenze’

Sono intervenuti il consigliere regionale Massimiliano Ghimenti e il curatore della mostra Claudio Giannini

Firenze – Nello spazio espositivo Ciampi a palazzo del Pegaso in via de’ Pucci 16 è stata inaugurata la mostra “Arte in Firenze”. Dopo il saluto di Massimiliano Ghimenti, consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza, è intervenuto Claudio Giannini curatore della mostra. CaleidosArte organizza una Mostra Mercato d’Arte Contemporanea, Arte in Firenze, all’interno del suggestivo spazio espositivo Ciampi a palazzo del Pegaso, dal 12 febbraio al 05 marzo 2026: uno spazio storico d’eccellenza nel cuore della città, che da sempre ospita eventi culturali di rilievo.

La mostra non sarà una semplice collettiva, ma un evento concreto pensato per dare reale visibilità agli artisti partecipanti e favorire la collocazione sul mercato delle opere in mostra. Durante la manifestazione, infatti, i curatori accompagneranno personalmente i collezionisti selezionati nella visita delle opere esposte. Circa 40 maestri in una situazione di eccellenza liberi di esprimersi fra tema e tecniche diverse, pur sempre alla ricerca della qualità.

“Credo che questi palazzi molto belli siano il luogo idoneo per ospitare una mostra d’arte – ha detto il consigliere regionale Massimiliano Ghimenti – senza dimenticare che Firenze è uno dei centri di rilievo per la cultura italiana. Sembra significativo sposare le qualità dell’arte con il mercato artistico, spesso soprattutto i giovani artisti hanno difficoltà a raggiungere le gallerie private. Una mostra come questa può far avvicinare nuovo pubblico e nuovi collezionisti alle opere che vengono presentate”.

“Una mostra libera nel tema e nella tecnica – ha detto il curatore Claudio Giannini – e devo ringraziare il Consiglio regionale per la grande disponibilità dimostrata. Con questa mostra facciamo una scommessa invitando vari collezionisti a venire a vedere le opere esposte, sperando di incontrare il loro interesse. I pittori hanno la possibilità di incontrare un pubblico più vasto, di addetti ai lavori, e creare nuove occasioni per il loro futuro artistico. Cerchiamo di mettere insieme giovani artisti con professionisti affermati”.

Gli artisti presenti in mostra sono: Eliseo Andriolo, Paola Donati, Davide Brogi, Laura Ballini, Monica Bandecca, Laura Bizozzero, Antonella Boracchia, Piero Bresciani, Maria Grazia Castroni, Ferdinando e Lucia Coppola, Elisabetta Costi, Cao Yijan, Dawn Debe', Lorenzo D'Angelo, Mariano Domenici, Eleonora Raggio, Claudia Failla, Roberto Faotto, Patrizia Feltrin, Luca Giannotti, Stefano Guercio, Graziano Guiso, Davide Leocata, Maria Antonietta Laemmi, Marco Mazzoni, Monica Michelotti, Anita Oggioni, Marina Paternò, Anna Paola Pellegrini, Mirella Raggi, Manuel Santini, Maria Francesco Zompì, Temistocle Scola.

La mostra sarà visitabile fino al 5 marzo con il seguente orario: da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 13.



