Follonica Summer Nights accende l’estate: il 13 agosto arriva “Teenage Dream – Nostalgic Universe”

Al Parco Centrale una grande festa-concerto per rivivere le hit e le emozioni degli anni 2000. Biglietti disponibili da oggi su Ticketone e TicketSms.

Follonica: Il tuo Teenage Dream adesso è realtà. Il 13 agosto il Parco Centrale di Follonica si trasformerà in un vero e proprio universo nostalgico con “Teenage Dream – Nostalgic Universe”, l’attesissimo appuntamento del cartellone Follonica Summer Nights.

Non un semplice concerto, ma una festa-spettacolo immersiva, emozionante e coinvolgente, pensata per far rivivere l’atmosfera spensierata e condivisa dell’adolescenza. Un viaggio musicale tra le hit più iconiche degli anni 2000, tra coreografie, luci, energia e una partecipazione del pubblico che diventa parte integrante dello show.

Si canta, si balla e si torna indietro nel tempo, celebrando le canzoni e le icone pop che hanno segnato un’intera generazione. “Teenage Dream” è un’esperienza collettiva, un momento di pura condivisione dove nostalgia e divertimento si incontrano sotto le stelle dell’estate follonichese.

I biglietti sono disponibili da oggi, 16 febbraio, su Ticketone e TicketSms.