Missioni di pace: il ruolo dei militari italiani nelle zone di guerra, storie di solidarietà e impegno

Luca Mantiglioni parlerà delle missioni di pace italiane in zone di guerra, con focus su Libano, Kosovo e Kuwait, evidenziando l'impegno e la capacità dei militari italiani nel costruire rapporti di fiducia con le autorità locali.

Grosseto: Venerdì 20 febbraio alle ore 17:00, nell'Aula delle Colonne presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano Luca Mantiglioni, Caposervizio de La Nazione, affronterà con noi un tema molto importante: "Missioni di pace nelle zone di guerra. L'impegno dei Militari italiani oltre ciò che si vede".

Ricordando le attività svolte fra i civili in teatri di conflitto quali Libano, Kosovo, Kuwait, il giornalista ci illustrerà I complessi equilibri politici, sociali militari e religiosi nei vari territori; metterà quindi in evidenza la capacità dei nostri soldati, internazionalmente riconosciuta, di costruire rapporti impostati sulla reciproca fiducia con autorità e abitanti del luogo. Seguirà il racconto di alcuni episodi di solidarietà e aiuti concreti nei confronti delle popolazioni, in particolar modo dei bambini.

Luca Mantiglioni, Giornalista professionista, è Caposervizio del quotidiano La Nazione e responsabile della redazione di Grosseto. Eletto come revisore dei conti nel Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, è al suo secondo mandato. Per il quotidiano ha seguito nel corso del tempo la cronaca nera e giudiziaria ed è stato tre volte in Libano (anni 2010, 2018, 2023), effettuando reportage nei territori di guerra controllati dal contingente militare ONU al confine con Israele. Nel 2015 si è recato in Polonia per realizzare un servizio sui 70 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, partendo da Firenze con il Treno della Memoria.



