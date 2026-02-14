Teatri d’Amiata: mercoledì 18 febbraio al Teatro Amiatino arriva Ugo Dighero

Con Lu Santo Jullare Francesco torna in scena il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame

Amiata: Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dal Comune di Arcidosso e dal Comune di Castel del Piano, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 21.00 al Teatro Amiatino di Castel del Piano con Ugo Dighero protagonista di Lu Santo Jullare Francesco, di Dario Fo e Franca Rame, con adattamento e regia di Giorgio Gallione.

Un’opera tra le più amate del repertorio di Dario Fo, dedicata alla figura di San Francesco raccontata attraverso la forza evocativa del grammelot e di una lingua teatrale che mescola dialetti, suoni e invenzioni espressive. Un testo capace di restituire tutta l’umanità e la modernità del messaggio francescano, tra poesia, ironia e profonda intensità civile.

Ugo Dighero, attore di grande versatilità e presenza scenica, dà corpo e voce a un racconto coinvolgente, sospeso tra affabulazione e giullarata, in un continuo dialogo con il pubblico.

Lo spettacolo è una co-produzione Teatro Nazionale di Genova / CMC Nidodiragno, con la collaborazione del Teatro della Juta.

Tutti gli spettacoli della stagione iniziano alle ore 21.00.

Biglietti e prenotazioni

Biblioteca Comunale di Arcidosso

Tel. 0564 965057 (lun–ven, ore 9.00–13.00)

Associazione “Né Arte Né Parte”

Tel./WhatsApp 347 9081631 (lun–sab, ore 15.00–19.00)

Gli abbonamenti e i biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo.

Teatro Amiatino

Piazza Arcipretura – Castel del Piano