A Casa Creature Creative “Senza Spina": Luca Pirozzi in concerto a lume di candela per M’illumino di Meno

Lunedì 16 febbraio, presso la casa teatro "Creature Creative", una serata evento tra musica acustica, cena anti-spreco e il dress code più comodo del mondo: pigiama e ciabatte.

Albinia: In occasione della giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata da Caterpillar Radio 2, la casa teatro Creature Creative di Albinia si trasforma in un rifugio di calore, musica e consapevolezza. Lunedì 16 febbraio, a partire dalle ore 20:00, va in scena "Luca Pirozzi Senza Spina", un appuntamento unico che sposa l'arte della musica con l'etica della sostenibilità. Un’esperienza sensoriale a basso impatto. Dimenticate le luci della ribalta e i grandi amplificatori. La serata sarà interamente illuminata dalla luce soffusa delle candele, creando un'atmosfera intima e magica. Il concerto di Luca Pirozzi, colonna portante dei Musica da Ripostiglio, si spoglia di ogni artificio elettrico per tornare all'essenza del suono, in un set "senza spina" che parla direttamente al cuore.

Per entrare pienamente nello spirito di "casa" e relax, agli ospiti è richiesto un abbigliamento decisamente fuori dagli schemi: pigiama e ciabatte o vestaglia Niente tacchi o cravatte, solo la massima comodità per godersi lo spettacolo accomodati scalzi o in calzini su divani e cuscini, trasformando lo spazio in un grande salotto condiviso.





Per una volta, il lunedì non è un giorno qualunque. Questa serata è dedicata specialmente a chi anima le nostre città durante il fine settimana: parrucchieri, estetiste, baristi, pizzaioli e ristoratori. Nel loro giorno di chiusura settimanale, Creature Creative offre l'occasione perfetta per staccare la spina (letteralmente e figuratamente) e godersi un evento culturale di qualità in totale relax . Infatti ci si accomoda scalzi su divani e cuscini per ritrovare il calore di casa. La serata non sarà solo un piacere per l’udito, ma anche per il palato. Verrà servita una cena con un menù anti-spreco basato sulla valorizzazione delle materie prime locali. Protagonista della tavola sarà la degustazione dei prodotti di "I Profumi dell’Orto", eccellenza del territorio che sposa perfettamente la filosofia della giornata contro lo spreco . Niente alcol da bere , ma succo di uva e mele e acqua all’assenzio.

L'ingresso è di 25 euro a persona per cena e concerto. I posti sono limitati.

"Spegnere le luci non significa restare al buio, ma accendere un altro tipo di energia: quella della condivisione e del rispetto per il pianeta".



