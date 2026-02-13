Un weekend tra formazione, cultura, musica e divertimento a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Castiglione della Pescaia si prepara ad un fine settimana ricco di appuntamenti che spaziano dall’educazione finanziaria alla cultura, dal Carnevale alla musica d’autore.

Si parte sabato 14 febbraio alle 10.00, presso la Sala del Consiglio comunale, con un nuovo incontro del Patentino dell’Ospitalità, dedicato all’educazione bancaria e finanziaria. L’iniziativa, organizzata da ASFinanza&Consumo con il patrocinio del Comune, intende fornire strumenti concreti e informazioni chiare su trasparenza bancaria e fondi previdenziali, aiutando cittadini e operatori a gestire con maggiore consapevolezza risparmio, investimenti e pianificazione economica.

Nel pomeriggio di sabato, alle 15.00, il MuVet di Vetulonia celebra San Valentino con “Un Amore di Museo”, una visita guidata a tema per raccontare quei reperti e opere d'arte presenti in museo che narrano e celebrano, in varie forme, l'amore, sia quello dell'unione tra due persone, che quello reciproco tra amici e familiari. Per l’intera giornata è prevista una speciale promozione per chi si presenta in coppia: due ingressi al prezzo di uno.

Un San Valentino speciale anche al Museo della Casa Rossa Ximenes con la promozione di due ingressi al prezzo di uno per chi si presenta in coppia, con la dolce metà, con un'amica o un amico, con un familiare, per trascorrere una giornata all’insegna della cultura e della bellezza e scoprire insieme il fascino del museo tra arte, storia, natura e tante emozioni. Il Museo sarà aperto dalle 10:00 alle 16:00, e per i bambini in omaggio un divertente gioco di accoppiare gli animali, ispirato appunto a San Valentino.

La giornata di domenica 15 febbraio sarà all’insegna dell’allegria con il Carnevale di Castiglione della Pescaia. A partire dalle 14:30, una colorata sfilata in maschera prenderà il via dal Lungomare di Via Roma, all’altezza del Giardino dei Giochini, per attraversare le vie del paese fino a Piazza Garibaldi. Musica, giochi, animazione e tante sorprese coinvolgeranno grandi e piccoli in un pomeriggio di festa, che culminerà con la premiazione della maschera più bella. L’evento è organizzato dal Comitato Carnevale Castiglionese.

Domenica continuano anche le escursioni gratuite alla Diaccia Botrona del progetto RICREA – Interreg Marittimo, promosso dalla Provincia di Grosseto con la collaborazione del Comune di Castiglione della Pescaia e del Comune di Grosseto. L'appuntamento è alle 14:30 per una passeggiata ornitologica con osservazione dell'avifauna della riserva alla scoperta dei delicati equilibri naturali che rendono la Diaccia Botrona un ambiente prezioso da tutelare.

La giornata di domenica si concluderà a Grosseto, alle 17.30 al Teatro Moderno, con il concerto-spettacolo “Il Carnevale degli Animali”, nell’ambito del festival “La voce di ogni strumento” di Agimus Grosseto, sotto la direzione artistica del Maestro Gloria Mazzi, di cui quest'anno il Comune di Castiglione della Pescaia è partner. Sul palco Diego Benocci e Gala Chistiakova al pianoforte insieme all’Ensemble dell’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Massimo Merone nella celebre “fantasia zoologica” di Camille Saint-Saëns arricchita dalle poesie di Chiara Carminati e dalle illustrazioni dal vivo di Dominga Tammone. Voce narrante d’eccezione sarà l’attore Stefano Fresi, protagonista di cinema e televisione.



