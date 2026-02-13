Alla Mondadori del centro storico di Grosseto il laboratorio speciale per bambini “L’amore cos’è?”

Grosseto: Sabato 14 febbraio, dalle ore 16.00 alle 17.00, la libreria Mondadori di Corso Carducci a Grosseto ospita un pomeriggio dedicato ai più piccoli con il laboratorio speciale “L’amore cos’è?”, tra letture, emozioni e creatività.

L’incontro curato dalla libraia Cristina Fabbreschi, rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni, accompagnerà i partecipanti in un viaggio delicato e sorprendente alla scoperta del sentimento più bello del mondo.

Protagonista della lettura sarà il libro "L’amore cos’è?" di Alberto Pellai e Barbara Tamborini, illustrato da Ilaria Zanellato.

Ma davvero si può spiegare l’amore? È qualcosa che si vede o che si sente? Ha un colore, un profumo, una forma?

Attraverso immagini poetiche e parole semplici ma profonde, il libro racconta ai bambini che l’amore non è solo quello tra mamma e papà, ma è anche amicizia, cura, ascolto, condivisione, presenza. È quel filo invisibile che unisce le persone e le fa sentire al sicuro. Una storia che accende domande, suscita sorrisi e apre il cuore.

Dopo la lettura, seguirà un laboratorio creativo in cui i bambini daranno forma alle proprie emozioni attraverso attività manuali e artistiche, trasformando pensieri e sentimenti in piccoli capolavori da portare a casa.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Con l’acquisto di un libro, sarà inoltre riservato un omaggio a sorpresa.

Per informazioni e prenotazioni: 0564 22329 - WhatsApp 392 343 8682.

Un’occasione speciale per festeggiare insieme San Valentino, tra pagine che parlano al cuore e momenti da condividere in famiglia.







