“Techne”, secondo appuntamento con il nuovo ciclo di laboratori

Sabato 14 febbraio nuovo evento per i più piccoli al Polo Le Clarisse dedicato al collage e alla scultura di carta

Grosseto: Sabato 14 febbraio, alle ore 17.00, nella sala conferenze del Polo Culturale Le Clarisse, è in programma il secondo incontro del ciclo “Techne: come nascono le opere”, il progetto didattico che esplora i processi creativi e le principali tecniche artistiche, pensato per avvicinare bambini e bambine all’arte attraverso un approccio pratico e partecipato. Il laboratorio prevede un costo di 6 euro e la partecipazione è su prenotazione obbligatoria.

L’attività, rivolta a bambini dai 5 agli 11 anni, sarà dedicata alla scoperta della tecnica del collage e della scultura di carta nella storia dell’arte. Il laboratorio è condotto da Gemma Bartoli (foto cover) di PromoCultura, in collaborazione con Petra Paoli di Odeon Studio. A partire dall’osservazione delle maschere realizzate dai grandi maestri, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di sperimentazione che li porterà a creare maschere e ritratti astratti e tridimensionali, utilizzando ritagli di giornale, stoffe e materiali di recupero.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488066, in orario di apertura, oppure scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.



