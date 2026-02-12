Il Quartetto Zilia e Giulia Boschi chiudono il BolsenArte Winter Music Festival

Sabato 14 febbraio al Piccolo Teatro Cavour di Bolsena gran finale con Brahms e Schumann per l’ultimo concerto gratuito della rassegna diretta da Francesco Traversi.

Bolsena: Si conclude con un appuntamento di grande fascino cameristico il BolsenArte Winter Music Festival 2025/2026. Sabato 14 febbraio, alle ore 17.30, il Piccolo Teatro Cavour ospita il Quartetto Zilia insieme alla pianista Giulia Boschi, protagonisti dell’ultimo concerto gratuito del Festival, dedicato a due capolavori assoluti del repertorio romantico. Il programma si apre con il “Quartetto per archi n. 1 in do minore op. 51 n. 1” di Johannes Brahms, pagina di intensa tensione espressiva e di rigorosa architettura formale. Sul palco Luisa Bellitto e Fanny Ravier ai violini, Camilla Insom alla viola e Marilena Cutruzzulà al violoncello, interpreti di un linguaggio sonoro profondo e appassionato.

Fondato nel 1998 – già noto come Aphrodite Quartet – il Quartetto Zilia nasce sotto la guida di Milan Škampa e si perfeziona con musicisti di rilievo quali Franco Rossi, Miguel Da Silva, Peter Cropper, Andrea Nannoni e Alessandro Farulli. Selezionato da Mario Brunello per la rassegna Quartettiamo!, il quartetto si è esibito per importanti istituzioni musicali, tra cui la Fondazione Società dei Concerti di Milano, Agimus, Musica sulle Apuane e Armonie in Ville e Castelli. Particolarmente attento alla valorizzazione delle compositrici e del repertorio contemporaneo, il gruppo ha scelto il nome “Zilia” in omaggio a Clara Schumann, così chiamata dal marito Robert, figura emblematica di talento, forza creativa e sensibilità femminile.

Nella seconda parte della serata, il Quartetto Zilia si unirà alla pianista Giulia Boschi per l’esecuzione del celebre “Quintetto per pianoforte e archi op. 44 in mi bemolle maggiore” di Robert Schumann, vertice assoluto del romanticismo cameristico. Formata al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e all’Accademia Internazionale di Imola, Giulia Boschi collabora regolarmente con il Maggio Musicale Fiorentino e l’Orchestra della Toscana, distinguendosi per finezza interpretativa e sensibilità musicale. Un concerto di chiusura che intreccia rigore e passione, eleganza e intensità, suggellando nel segno della grande musica una stagione ricca di emozioni.

Il BolsenArte Winter Music Festival 2025/2026 è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena ed è diretto dal maestro Francesco Traversi.

Informazioni: 0761 799923, 0761 795412.