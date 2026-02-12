I Parchi archeologici della Maremma istituiscono la Commissione consultiva per l'arte contemporanea

Roma: È stata istituita dai Parchi archeologici della Maremma la Commissione consultiva per l’arte contemporanea, destinata all'analisi e alla valutazione preliminare delle proposte ricevute da soggetti pubblici e privati per mostre, eventi, performance e altre attività legate all'arte contemporanea (in particolare di artisti viventi) da realizzare nelle aree archeologiche afferenti a questa Direzione.

La Commissione si riunirà periodicamente per valutare le proposte e i progetti, presentati ai Parchi archeologici della Maremma, di iniziative espositive relative all’arte contemporanea (mostre, performances, eventi) nella qualità e nella rilevanza, sia assoluta che relativa ai contesti per i quali vengono proposte.

La valutazione inoltre si estenderà all’opportunità di accogliere tali iniziative nell’ambito del progetto culturale dell’istituto dei Parchi archeologici della Maremma e delle aree archeologiche ad esso afferenti, a definire le modalità di presentazione delle richieste relative a tali iniziative e infine a esaminare eventuali donazioni di opere contemporanee offerte allo stesso istituto.

La Commissione è così composta:

- Dott. Fabio De Chirico, Direttore – Istituto Centrale per la Grafica;

- Dott. Giorgio Bacci, Professore Associato Storia dell'Arte Contemporanea - Università degli Studi di Firenze, Dipartimento SAGAS;

- Dott.ssa Giulia Mazzi, Funzionario Demoetnoantropologo – Direzione Regionale Musei della Toscana, Parchi archeologici della Maremma

Le proposte e i progetti di esposizioni nelle nostre aree archeologiche dovranno pervenire con un anticipo di almeno tre mesi ai Parchi archeologici della Maremma all'indirizzo: pa-maremma@cultura.gov.it