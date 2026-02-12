Grosseto: al via la 15ª edizione de "La Voce di ogni Strumento" tra musica e solidarietà

Grosseto: Il Comune di Grosseto e l’Associazione Culturale A.Gi.Mus. annunciano la co-organizzazione della stagione musicale "La Voce di ogni Strumento" per l'anno 2026. La rassegna, giunta al suo quindicesimo anniversario, si conferma un appuntamento d’eccellenza capace di unire musica di alto livello, valorizzazione del territorio e impegno sociale.

Il programma 2026 vede protagonisti i due principali teatri cittadini:

• 15 febbraio 2026, Teatro Moderno: Stefano Fresi e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” presenteranno il “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns.

• 20 dicembre 2026, Teatro degli Industri: Il tradizionale Concerto di Natale concluderà la stagione.

Con il traguardo della sua quindicesima edizione – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura, Luca Agresti - 'La Voce di ogni Strumento' si conferma un progetto strategico per il prestigio di Grosseto, capace di far dialogare la musica con i luoghi più suggestivi del nostro territorio. Questa rassegna non è solo un appuntamento artistico di alto livello, ma un esempio virtuoso di sussidiarietà e solidarietà: grazie alla storica sinergia con le Forze dell’Ordine e le caserme cittadine, apriamo spazi d'eccellenza alla collettività, sostenendo al contempo le realtà del volontariato locale.

Puntiamo su una progettualità di lungo periodo che unisce cultura, inclusione sociale e promozione turistica, rendendo la musica un filo rosso che lega l'intera comunità."

La rassegna si distingue per la sua natura benefica: ogni concerto ospiterà un’associazione di solidarietà - come Onfa, La Farfalla e Skeep - che potrà promuovere i propri progetti e raccogliere fondi. Il progetto rinnova inoltre la storica sinergia con le Forze dell’Ordine e le caserme militari di Grosseto che, grazie al patrocinio del Ministero della Difesa, apriranno spazi suggestivi alla cittadinanza per un dialogo unico tra istituzioni e comunità attraverso il linguaggio universale della musica.