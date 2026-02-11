La luce nella fisica: se ne parla a QB

Grosseto: Proseguono alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto, gli "Incontri sulla luce". Dopo il tema trattato nella filosofia e nell'arte, il terzo appuntamento è con la luce nella fisica.
Domani, giovedì 12 febbraio alle 17.30, Enea Ernesto Viti condurrà i presenti in questo affascinante viaggio alla scoperta della natura della luce e delle onde elettromagnetiche, oltre il dualismo onda-particella. Un’unica realtà fisica alla base di fenomeni apparentemente diversissimi: dai colori a Internet, dall’esplorazione dell'universo a quella della materia.
Ingresso libero.