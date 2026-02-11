Giornate Mondiali della Lingua Greca: al Polo “Pietro Aldi” un viaggio nell’educazione greco-romana

Il 12 e 13 febbraio 2026 studiosi a confronto su παιδεία, λόγος e formazione dei giovani tra Grecia e Roma, da Plutarco a Platone fino al sistema scolastico dell’età imperiale.

Grosseto: In occasione delle Giornate Mondiali della Lingua Greca, il Polo “Pietro Aldi” promuove, nei giorni 12 e 13 febbraio 2026, il convegno dal titolo “L’educazione dei giovani nel mondo greco-romano”, un’iniziativa di alto profilo culturale dedicata alla riflessione sul valore formativo della παιδεία antica e sulla sua attualità.

Ad aprire i lavori, giovedì 12 febbraio, saranno i saluti del Dirigente Scolastico, prof. G. Ricci. Seguirà l’intervento del prof. Fabio Tanga (Liceo “Orazio” di Roma – Università degli Studi di Salerno), che approfondirà il tema dell’educazione in età imperiale attraverso l’analisi del trattato attribuito a Plutarco, noto come De liberis educandis. L’opera, strutturata come una lezione-conferenza rivolta ai padri, propone un percorso educativo fondato sull’attenzione alle diverse fasi della crescita, sul ruolo centrale della filosofia, sull’esercizio costante e su un’etica imperniata sulla virtù.

Il prof. Claudio Ronconi offrirà un excursus sul significato della παιδεία nel mondo greco, tra mito e storia, evidenziando il valore etico e pedagogico dell’apprendimento nelle società di Sparta e Atene. Il prof. Manuel Mazzetti analizzerà invece il progetto educativo di Platone, mettendo in luce la centralità della formazione dei futuri governanti e la radicale riforma della pedagogia tradizionale proposta dal filosofo, con particolare attenzione alla critica rivolta all’arte e alla poesia, sia sul piano ontologico sia su quello morale.

La seconda giornata, venerdì 13 febbraio, vedrà l’intervento del prof. Stefano Fanucchi sul significato del termine λόγος, parola chiave del pensiero e della letteratura greca, capace di racchiudere in sé i concetti di parola, ragione e discorso. A concludere i lavori sarà il prof. Montone, che illustrerà le caratteristiche del sistema scolastico nella Roma imperiale, soffermandosi sulle metodologie didattiche e sulla condizione sociale degli insegnanti.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento culturale per studenti e docenti, ma anche un momento di riflessione più ampia sull’attualità dei modelli educativi antichi, che continuano a interrogare il presente sul rapporto tra formazione, etica e cittadinanza.