Dischi, fumetti e carte protagonisti al centro commerciale Aurelia Antica

Dal 13 al 15 febbraio l’associazione “Fumetti e dintorni” porta in Maremma tre giorni dedicati al collezionismo e alla cultura pop. Ingresso libero.

Grosseto: Dal 13 al 15 febbraio l’associazione Fumetti e dintorni farà tappa in Maremma con un evento, dedicato agli appassionati di dischi, fumetti e carte da collezione, che si svolgerà negli spazi del centro commerciale Aurelia Antica, a Grosseto. Tre giornate a ingresso libero pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età nel segno della musica, della lettura illustrata e del gioco.

Per l’occasione l’Aurelia Antica si trasformerà in un vero e proprio spazio dedicato alle passioni di più generazioni. Tra gli stand sarà possibile trovare vinili e cd, fumetti e manga, carte di Magic: The Gathering e Pokémon, insieme ad action figure, art figure e numerosi articoli ispirati agli universi più amati della cultura pop contemporanea. Accanto al collezionismo più classico, non mancherà spazio per la creatività e per chi è alla ricerca di pezzi originali da aggiungere alla propria raccolta.

La manifestazione si propone non solo come luogo di acquisto e scambio, ma anche come momento di incontro e condivisione tra appassionati, offrendo l’opportunità di confrontarsi, scoprire rarità e valorizzare oggetti che raccontano storie, passioni e generazioni diverse.

«Siamo felici di presentare nuovamente un’iniziativa capace di unire musica, creatività e cultura pop – sottolineano gli organizzatori –. Nel tempo, la fiera è diventata un appuntamento atteso, in grado di valorizzare il collezionismo e coinvolgere un pubblico trasversale. Gli espositori come sempre saranno disponibili a valutare o acquistare dischi, fumetti, carte Pokémon e altri articoli da collezione».



