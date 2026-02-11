Carnevale 2026 a Massa Marittima: sfilate in centro e premi alle maschere più belle

Appuntamento il 12 e il 17 febbraio con ritrovo in piazza XXIV Maggio: festa, musica e animazione nelle piazze cittadine, con premiazione finale a Martedì Grasso per le categorie individuale, gruppo e coppia.

Massa Marittima: Il paese si prepara ad accogliere il carnevale 2026 con le iniziative promosse da quattro realtà associative del territorio in collaborazione con il Comune: Proloco, associazione Le Brutte Persone, associazione La Casina di Babbo Natale e Comitato festeggiamenti San Bernardino.

Giovedì 12 febbraio, alle ore 15.30, il ritrovo è in piazza XXIV Maggio, per partire con la sfilata delle maschere alle ore 16, fino a raggiungere piazza Matteotti dove si terrà la festa in maschera all’aperto con musica e animazione, mentre martedì 17 febbraio, sempre con ritrovo in piazza XXIV Maggio alle 15.30, partirà la sfilata per festeggiare tutti insieme in piazza Cavour alle 16. Il Martedì Grasso saranno anche premiate le maschere più belle e originali, con tre premi: miglior maschera individuale, miglior gruppo, miglior coppia. La giuria che decreterà i vincitori sarà curata dal Centro Commerciale Naturale. Per i vincitori di ogni categoria è prevista la consegna della coppa.

“Il Carnevale rappresenta un’occasione preziosa per vivere gli spazi cittadini – commenta l’assessora agli eventi e all’associazionismo, Sara Montemaggi –. Grazie al lavoro congiunto delle associazioni offriamo anche quest’anno due pomeriggi di divertimento valorizzando la creatività e l’originalità delle maschere. Il Comune ringrazia tutte le associazioni coinvolte e tutti i volontari che dedicano tempo ed energie alla comunità.”

“Il Carnevale quest’anno è il risultato di un importante lavoro condiviso che ha visto la collaborazione di più associazioni del territorio, unite dalla volontà di restituire alla comunità una festa sentita, partecipata e aperta a tutte le età – sottolinea Iacopo Galdi presidente della pro loco di Massa Marittima - Un ringraziamento va alle associazioni La Casina di Babbo Natale, Le Brutte Persone e al Comitato Festeggiamenti San Bernardino, che hanno collaborato fianco a fianco dimostrando quanto il gioco di squadra sia fondamentale per la vita del paese. Un grazie anche al Centro Commerciale Naturale, si è reso disponibile ad occuparsi dell’organizzazione della giuria e delle premiazione offrendo i premi ai vincitori delle tre categorie. L’impegno congiunto di più associazioni rappresenta un segnale positivo e una base importante per il futuro, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente il Carnevale e riportarlo ad essere un momento di condivisione, scherzosità e divertimento, capace di coinvolgere tutta la comunità, dai più piccoli agli adulti”.



