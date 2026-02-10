"Un inverno in Corea", per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra"

Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica giovedì 12 febbraio alle 19:00 la proiezione di "UN INVERNO IN COREA" per la Regia di Koya Kamura. Con Bella Kim, Roschdy Zem, Mi-hyeon Park, Ryu Tae-ho, Gong Do-yu.
Una giovane donna coreana adottata in Francia torna a Seoul per cercare le proprie radici, affrontando un inverno che mette a nudo identità, memoria e legami sospesi.
Per conoscere la programmazione di tutti i film all'Astra: Whatsapp inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945 oppure seguire il Gruppo Facebook.