Roccastrada ricorda le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Oggi Il 10 febbraio una Santa Messa in suffragio per non dimenticare una delle pagine più dolorose della storia italiana

Roccastrada: Nella comunità del paese torna, come ogni anno, la commemorazione del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa è promossa dal comitato “Insieme per Roccastrada”, che da tempo si impegna a mantenere viva la memoria storica e a rendere omaggio a quanti hanno pagato un prezzo altissimo in uno dei momenti più drammatici del Novecento.

Anche quest’anno, il momento centrale della commemorazione sarà la Santa Messa in suffragio, in programma oggi 10 febbraio alle ore 17.00 presso la chiesa parrocchiale di Roccastrada. La celebrazione rappresenterà un’occasione di raccoglimento e preghiera per ricordare i massacri compiuti dai partigiani jugoslavi di Tito, il drammatico esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia e per onorare la memoria dei concittadini maremmani scomparsi o uccisi dopo l’8 settembre 1943.

Un appuntamento sentito e partecipato, che invita l’intera cittadinanza a non dimenticare, affinché il ricordo di quelle tragiche vicende continui a essere monito e insegnamento per le generazioni presenti e future.