Alfredo Franchi presenta il suo nuovo saggio alla biblioteca degli Intronati

Un viaggio tra memoria, arte e letteratura nel cuore della città senese. Siena, giovedì 11 febbraio 2026 – ore 17.30 –

Siena: La Biblioteca degli Intronati, storica istituzione senese custode di manoscritti e documenti rari, ospita la presentazione di Siena tra sogno e realtà, il nuovo saggio di Alfredo Franchi pubblicato da Effigi. Il volume offre un ritratto complesso della città: un luogo compatto e riconoscibile, capace di sorprendere e trattenere chi la osserva, dove memoria, arte e spiritualità si intrecciano con la vita quotidiana. Attraverso testi di poeti, scrittori, filosofi e artisti senesi, il libro esplora il contrasto tra sogno e realtà, nostalgia e memoria, paesaggio e condizione umana, restituendo Siena come un organismo vivo, sospeso tra la sua identità storica e le molte interpretazioni possibili del presente. L’incontro sarà l’occasione per dialogare con l’autore insieme a Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca, agli studiosi Francesco Rossi e Francesco Ricci e all’editore Mario Papalini. La prestigiosa cornice della Biblioteca degli Intronati permette di valorizzare il dialogo tra ricerca contemporanea e tradizione storica, offrendo al pubblico un’opportunità unica di approfondire la conoscenza della città attraverso la letteratura, la filosofia e l’arte.

L’autore

Alfredo Franchi (Siena, 1942) è filosofo e docente, già titolare di Storia e Filosofia al Liceo Piccolomini e all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Siena. Vincitore del concorso nazionale del Ministero dei Beni Culturali (1987), ha pubblicato numerosi saggi filosofici e curato edizioni anastatiche di autori senesi. Tra le sue opere: Ritornare alla Meraviglia, Ritornare alla Nostalgia, Ritornare alla Gioia, Tra due Piazze, Nostalgia di Maremma.



