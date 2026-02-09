Carnevale a Manciano, un calendario diffuso di eventi per bambini e famiglie

Laboratori creativi, spettacoli, maschere e feste nei borghi del territorio: dal 12 al 21 febbraio il Carnevale anima Manciano, Marsiliana e Saturnia con iniziative a ingresso libero

Manciano: Il Comune di Manciano presenta il programma del Carnevale 2026, un calendario di appuntamenti diffusi pensati per i più piccoli e per le famiglie, realizzati in collaborazione con le Pro Loco del territorio, le associazioni e le realtà locali. Laboratori, spettacoli, giochi, sfilate e momenti di festa animeranno le piazze di Manciano, Marsiliana e Saturnia nel corso del mese di febbraio.

Il primo appuntamento è giovedì 12 febbraio alle ore 16.00 a Manciano, in piazza della Rampa, con il laboratorio “La rivolta dei pupazzi”, un’attività organizzata dalla cooperativa Le Orme: un teatrino di puppets realizzato con materiali di recupero. Durante il laboratorio i bambini, guidati dagli animatori, daranno vita a racconti fantastici e inventati, che culmineranno in una sfilata di Carnevale. È previsto anche un momento di truccabimbi. In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà al Cinema.

Il laboratorio “La rivolta dei pupazzi” sarà replicato sabato 14 febbraio alle ore 15.00 a Marsiliana, in piazza della Canonica, in collaborazione con la parrocchia di Marsiliana e Funny Fitness Asd, con spostamento nella stanza della chiesa in caso di maltempo, e domenica 15 febbraio alle ore 15.30 a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, in collaborazione con la Pro Loco di Saturnia. In caso di pioggia l’evento si terrà nella Sala Bartolini.

Martedì 17 febbraio alle ore 16.00, a Manciano, in piazza della Rampa, spazio a giochi, balli e bolle colorate, con uno spettacolo di bolle di sapone giganti, giochi e baby dance. Anche in questo caso, in caso di pioggia, l’appuntamento sarà spostato al Cinema.

Nei giorni giovedì 12 e martedì 17 febbraio, sempre a Manciano, in piazza della Rampa, è in programma la “Giuria delle maschere”: il Re e la Regina del Carnevale prenderanno parte alla giuria che decreterà le migliori maschere delle sfilate organizzate dalla Pro Loco di Manciano. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà al Cinema.

Il calendario si chiude sabato 21 febbraio con il Veglione del Tritello, in programma dalle ore 22.30 al Palazzetto dello sport di Manciano, a cura della Pro Loco di Manciano.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.



