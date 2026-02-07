Teatro: Morte accidentale di un anarchico". Domenica 8 febbraio con Lodo Guenzi al teatro De Filippo

Domenica 8 febbraio alle 21:00 lo spettacolo di Dario Fo con Lodo Guenzi SOLD OUT. Lo spettacolo celebrativo nel centenario della nascita di Fo rilegge la famosa farsa grottesca sulla morte di Giuseppe Pinelli, unendo satira, comicità e denuncia politica.

Cecina: Domenica 8 febbraio la stagione teatrale promossa dal Comune di Cecina in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo porta al De Filippo la storia dell’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato il 15 dicembre 1969 dal quarto piano della Questura di Milano durante uno degli interrogatori relativi alla strage di Piazza Fontana. Un “malore attivo”, così lo definì l’inchiesta. Dario Fo la racconta con una farsa tragica, divertentissima e inquietante usando come pretesto l’episodio che vide nel 1921 un emigrante italiano “volare” fuori dalla finestra del palazzo della polizia di New York.

A distanza di oltre cinquant’anni la commedia di Fo è ancora oggi rappresentata con grande successo in tutto il mondo e, nel centenario della nascita del premio Nobel per la Letteratura, il regista Giorgio Gallione ne propone una nuova lettura, riportando in scena un testo che unisce satira, impegno civile e teatro popolare, capace di parlare a tutti.

Al centro della vicenda c’è il Matto, un moderno giullare affetto da “istriomania” – il bisogno irrefrenabile di interpretare altre identità – che, attraverso travestimenti e paradossi, svela le contraddizioni di un sistema che nega la verità. Il Matto è interpretato da Lodo Guenzi, attore e musicista capace di fondere comicità e riflessione con energia contemporanea. La sua interpretazione dà vita a una sarabanda comica e visionaria, dove la forza del testo di Fo si rinnova nel dialogo con il presente. È particolarmente significativo l’incrocio tra il portato artistico di Lodo Guenzi, espressione di una generazione diversa e conosciuto dal grande pubblico anche come musicista e cantante, e un testo come “Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame, che ha saputo raccontare con lucidità e ferocia uno snodo fondamentale del Novecento italiano.

Un incontro tra linguaggi, epoche e sensibilità che restituisce al testo tutta la sua attualità, dimostrando come il teatro possa continuare a interrogare il presente partendo da una memoria collettiva che non smette di parlarci.

“Morte accidentale di un anarchico” è un omaggio a Dario Fo e alla sua visione del teatro come spazio di partecipazione, dove il riso diventa conoscenza e il palcoscenico un luogo aperto, libero, condiviso.

Lo spettacolo è sold out.

I prossimi appuntamenti con la stagione teatrale:

La Tigre, con Alessandro Benvenuti e Marina Massironi (27 febbraio) SOLD OUT

Lisistrata di Aristofane, con Lella Costa (7 marzo) SOLD OUT

Tipico Maschio Italiano, uno spettacolo che inizia dalla fine di una storia d’amore e finisce dove deve finire, di e con Lorenzo Maragoni (14 marzo).

Info biglietteria: 0586 611599; teatro@comune.cecina.li.it. Orari biglietteria: martedì 16 - 20, giovedì 16 – 20, venerdì 16 – 20, sabato 16 - 20, ei giorni di spettacolo dalle ore 9 fino ad inizio spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche online su Liveticket.



