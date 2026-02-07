“La domenica che ci avanza”: i cataloghi delle mostre in omaggio ai visitatori

Ogni domenica, al Polo culturale Le Clarisse, un catalogo d’arte in regalo con il biglietto di ingresso

Grosseto: Il Polo culturale Le Clarisse presenta “La domenica che ci avanza”, una nuova iniziativa pensata per arricchire l’esperienza di visita domenicale e offrire al pubblico un’occasione speciale di approfondimento e scoperta.

A partire da domenica 8 febbraio, ogni domenica i visitatori, con il biglietto di ingresso di 5 euro, riceveranno in omaggio un catalogo d’arte dedicato alle mostre realizzate negli anni passati al Polo culturale. Pubblicazioni curate, ricche di immagini e testi critici, che diventano parte integrante della visita e permettono di portare con sé un frammento della storia espositiva delle Clarisse.

L’iniziativa nasce dall’idea che una mostra non si concluda con la fine dell’esposizione, ma possa continuare a vivere nel tempo attraverso i cataloghi, strumenti di memoria, studio e racconto. Il dono del catalogo diventa così un valore aggiunto alla visita: un invito a tornare sulle opere, sugli artisti e sui progetti che hanno attraversato gli spazi del Polo culturale, anche oltre le sale espositive.



