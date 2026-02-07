Giorno del Ricordo 2026: “sulle tracce della storia. Viaggio sul confine orientale italiano”

Il 9 febbraio, a partire dalle ore 9.30, si terrà all’Auditorium dell’Innovation Center di Fondazione CR a Firenze l’iniziativa rivolta alle scuole della Regione Toscana per il Giorno del Ricordo: “Sulle tracce della storia. Viaggio sul confine orientale italiano”.

Grosseto: Anche l’edizione di quest’anno avrà una formula mista: alcune classi parteciperanno in presenza, mentre sarà possibile, per tutte le altre classi e tutti gli e le interessate seguire l’iniziativa in streaming (www.regione.toscana.it/diretta-streaming).

Ai saluti istituzionali di Alessandra Nardini (Assessora all'Istruzione e Cultura della Memoria Regione Toscana), Alessandra Papa (Ufficio Scolastico Regionale), Matteo Mazzoni (Direttore Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea - ISRT), seguirà la lectio magistralis di Costantino Di Sante (Università degli Studi del Molise) su “Le tragedie del confine orientale: guerra, foibe ed esodo giuliano-dalmata”. Sarà inoltre proiettato il video (produzione Isgrec/Regione Toscana, 2026; regia di Luigi Zannetti) “L’Archivio Museo storico di Fiume e il Villaggio giuliano di Roma”, una visita guidata virtuale a cura di Marino Micich (Direttore della Società di Studi Fiumani – Archivio Museo storico di Fiume) ai luoghi del Ricordo della città di Roma. Dopo il dialogo con Silva Rusich, figlia di Sergio Rusich (deportato politico ed esule istriano), nella seconda parte della mattinata sarà dato spazio ai risultati del progetto “Sulle tracce della storia. Viaggio sul confine orientale italiano”, che la Regione Toscana ha sostenuto e che l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec) ha realizzato in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza in Toscana e l’Ufficio scolastico regionale. Luca Bravi (Università di Firenze) e Ilaria Cansella (Direttrice Isgrec) si collegheranno con la Scuola italiana TSS-SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie, partner per l’a.s. 2024-2025, per poi presentare i progetti dei 5 gruppi di studentesse e studenti toscani che hanno partecipato al gemellaggio Toscana-Buie del 2025. Chiuderà i lavori Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana).

Il 10 febbraio alle ore 17.30 nella Sala Pegaso (P.za Duomo 10) a Firenze si terrà, invece, la presentazione del volume di Susanna Bino “Profughi dalla Venezia Giulia a Firenze: la vicenda dei Vanchetoni (1947-1948)”. Dopo i saluti istituzionali di Alessandra Nardini (Assessora Regione Toscana) e di Stefano Cecconi (Presidente della Congregazione dei Vanchetoni), l’autrice dialogherà con il Direttore dell’ISRT, Matteo Mazzoni. È stato invitato il Presidente della Regione Eugenio Giani. L’iniziativa, realizzata per Regione Toscana da Isgrec e ISRT, vede Susanna Bino, una delle docenti coinvolte nel progetto “Sulle tracce della storia”, presentare il volume edito da Aska, frutto di un approfondimento storico sulle vicende dell’accoglienza degli esuli a Firenze che vide coinvolti, giovanissimi, anche i suoi genitori.

L’11 febbraio, ore 17.30, Isgrec torna invece a Grosseto, nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia per un pomeriggio di riflessione sui temi del Giorno del Ricordo in cui condividere con la cittadinanza anche gli esiti didattici del progetto regionale. Parteciperanno e porteranno i loro saluti l’Assessora regionale Alessandra Nardini, il Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, il Presidente Isgrec Lio Scheggi e la Presidente Comitato provinciale Anpi “N. Parenti” di Grosseto Antonella Coppi. Seguiranno gli interventi di Ilaria Cansella (Direttrice ISGREC) su “I luoghi del Ricordo”. Per un itinerario di conoscenza storica; Elisabetta Tollapi (Insegnante Polo Bianciardi) Il viaggio sul confine orientale italiano. Un’esperienza didattica. Ampio spazio sarà dedicato a “Verso casa”, il progetto delle due studentesse grossetane della Va Architettura – Polo Bianciardi, Yasmin Khouribech e Chiara Scotto, che hanno partecipato nell’a.s. 2024-2025 al progetto della Regione Toscana “Sulle tracce della storia. Viaggio sul confine orientale italiano” e al gemellaggio con gli studenti di Buie.











