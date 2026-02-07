Cultura

Carnevale di Pitigliano 2026: domenica 8 febbraio la prossima sfilata dei carri

Torna il Carnevale di Pitigliano 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno, con un ricco programma di sfilate, musica, animazione e iniziative dedicate a tutte le età.

Pitigliano: Per quattro giornate il centro cittadino si animerà con carri allegorici, cortei mascherati e momenti di festa che coinvolgeranno cittadini, famiglie e visitatori.

Programma

Domenica 8 febbraio

Ore 14.00 – Partenza da Piazza Nenni

Sfilata dei carri allegorici e cortei mascherati accompagnati dal Corpo Bandistico Comunale “G. Verdi” di Sorano.

A seguire, festa in Piazza della Repubblica con DJ set e animazione a cura di ManuManu.

Sabato 14 febbraio – La Rotonda (San Quirico)

Ore 20.00 – Cena show

Ore 23.30 – Grande Veglione in Maschera con DJ set Alessandro Costa (special voice Lady Janet).

Nel corso della serata si terrà la premiazione dei migliori concorrenti.

È disponibile, su prenotazione, il servizio navetta da Pitigliano.

Domenica 15 febbraio

Ore 14.00 – Partenza da Piazza Nenni

Sfilata dei carri allegorici e cortei mascherati accompagnati dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montemerano.

A seguire, festa in Piazza della Repubblica con DJ set e animazione ManuManu.

Martedì 17 febbraio

Ore 14.30 – Partenza da Piazza Nenni

Sfilata dei carri allegorici e cortei mascherati per le vie della Zona Nuova.

Festa finale in Piazza Nenni.


L’edizione 2026 introduce alcune importanti novità:

  • nuovo percorso per la sfilata dei carri allegorici;
  • nuove attrazioni dedicate ai più piccoli;
  • mini carri allegorici.

Durante le giornate di festa si svolgerà inoltre il Photocontest Migliore Maschera e Miglior Gruppo Mascherato, per valorizzare la creatività e la partecipazione del pubblico.

Prenotazioni cene – prevendite eventi – servizio navetta

338 3437219, 328 4212292 e 388 3097078.