Teatri d’Amiata: sabato 7 febbraio al Teatro Amiatino di Castel del Piano arriva Paolo Rossi

Con Stand Up Classic il grande protagonista della scena italiana porta sul palco ironia, musica e improvvisazione

Castel del Piano: Prosegue la Stagione Teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dai Comune di Arcidosso e dal Comune di Castel del Piano, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 7 febbraio alle ore 21.00 al Teatro Amiatino di Castel del Piano con Paolo Rossi e il suo spettacolo Stand Up Classic.

In questo nuovo lavoro, Paolo Rossi torna alle radici del suo teatro, intrecciando monologhi, narrazione e improvvisazione in uno spettacolo che dialoga con i classici ma li attraversa con lo sguardo ironico e dissacrante che lo contraddistingue. Un racconto teatrale libero e sorprendente, capace di mescolare cultura alta e popolare, riflessione e comicità, parola e musica.

Accanto a lui, le musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila, che accompagnano e amplificano il ritmo scenico, contribuendo a creare un’esperienza coinvolgente e dinamica. La produzione è di Agidi.

Stand Up Classic è uno spettacolo che rompe la quarta parete, gioca con il pubblico e trasforma ogni replica in un evento unico, confermando Paolo Rossi come uno dei protagonisti più originali e incisivi del teatro contemporaneo italiano.

Tutti gli spettacoli della stagione iniziano alle ore 21.00.

Biglietti e prenotazioni

Biblioteca Comunale di Arcidosso

Tel. 0564 965057 (lun–ven, ore 9.00–13.00)

Associazione “Né Arte Né Parte”

Tel./WhatsApp 347 9081631 (lun–sab, ore 15.00–19.00)

Gli abbonamenti e i biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo.