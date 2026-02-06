L'Anpi celebra la dottoressa Aryele Serra Boccara

Il coordinamento Donne Licena Rosi Boschi, della sezione ANPI Elvio Palazzoli di Grosseto vuole rendere omaggio ad Aryèle Serra Boccara, che per tutta la sua vita ha difeso i diritti umani, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista umano.

Grosseto: Ancora oggi, con i suoi 90 anni, è una persona che raccoglie il riconoscimento e l’affetto di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Aryèle Boccara, nata a Barcellona e laureatasi in medicina in Argentina, è stata ricercatrice in Fisica nucleare presso l’Università di Pisa e, dagli anni Settanta, medico condotto di Marsiliana d’Albegna. Ha sempre alternato la sua professione sanitaria in Maremma con missioni all’estero partecipando come medico volontaria in progetti umanitari internazionali per conto del Ministero degli Affari esteri, delle Nazioni Unite e di importanti associazioni umanitarie e ONG come Alisei, M.A.I.S, H.H.P.P. Ha dato un contributo alle fasce della popolazione più vulnerabile in paesi come Unione Sovietica, Venezuela, Iraq, Bosnia, Albania, Benin, Brasile, Sudan, Mali, Romani, India, Argentina. Nell’incontro del 7 febbraio Gianmarco Serra illustrerà alcuni dei progetti internazionali ai quali ha preso parte, sottolineando come la partecipazione attiva alla soluzione dei problemi degli esseri umani può essere attuata con impegno, passione e generosità. Per molti anni è stata membro attiva di Amnesty International e ha partecipato assiduamente alle campagne che l’associazione promuove all’interno di Festambiente. Patrizia Parri, insieme ad Aryèle ripercorreranno le tappe di uno dei progetti di Cooperazione Internazionale finanziato dalla Regione Toscana e coordinato per la zona grossetana dall'Amministrazione Provinciale, con il coinvolgimento della ASL area grossetana e Istituzioni scolastiche. Il progetto si è sviluppato in Bosnia, specificatamente nella provincia di Monstar, dopo la guerra, la cui fine avvenne nel 1995. Per la Asl parteciparono operatori sanitari, medici, infermieri e operatori sociali. L'obiettivo del progetto era sostenere la ricostruzione dei servizi sanitari, sociali e scolastici, dopo la tragedia della guerra, attraverso l'apporto tecnico, esperenziale di operatori sanitari, sociali e scolastici. Un contributo importante della Maremma in una delle guerre più feroci del Novecento. Infine Laura Ciampini attraverso la pubblicazione del libro “11 femministi” propone l’importante indagine storica di Boccara sulla rivendicazione maschile dei diritti delle donne, una pubblicazione che apre prospettive inedite restituendo il pensiero di pensatori che in varie epoche e in molte parti del mondo hanno scritto e agito in favore del riconoscimento dell’altra metà del mondo. Un excursus storico e geografico sorprendente che ancora una volta mette in luce il carattere poliedrico e i vasti orizzonti di una donna straordinaria.



