Ad Albinia arriva l'Home Concert di Aria Falco

Albinia: Non si spegne l’eco della straordinaria serata teatrale dedicata ad Artemisia Gentileschi, che mercoledì scorso ha registrato un "sold out" di emozioni e partecipazione. L’Associazione Creature Creative non si ferma e trasforma nuovamente la "Casa Teatro" di Albinia in un simposio di arte e benessere per il weekend in arrivo.

Il protagonista di sabato 7 febbraio sarà l'Home Concert di Aria Falco. Un’esperienza intima, "seduti sui divani", dove la musica diventa uno strumento di cura e connessione empatica. Ad accompagnare le note, una degustazione d’eccezione con i vini del territorio firmati da Antonio Camillo, ambasciatore della viticoltura maremmana. Come da tradizione, il palato sarà coccolato dalle ore 20:00 con una cena bio-vegana preparata con prodotti locali stagionali, seguita alle ore 21:00 dall'inizio del concerto. Un connubio di sapori e suoni pensato per rigenerare lo spirito.

Domenica mattina, 8 febbraio, sarà dedicata alla propria voce. Dalle ore 9:00 alle 12:00, Aria Falco terrà un Laboratorio di canti e composizione, un percorso aperto a tutti per esplorare la creatività e l'espressione di sé attraverso la voce e il canto. Aria Falco è cantautrice ed educatrice della Voce, Aria sviluppa una ricerca musicale fondata su un dialogo profondo con la tradizione greco-romana e medievale, in cui il canto recupera la sua funzione originaria di formazione dell’essere umano. In consonanza con il pensiero di Platone, per il quale la musica era elemento centrale della paideia e strumento di equilibrio dell’anima, la sua opera concepisce il suono come misura, ordine e conoscenza, non come mero intrattenimento. La sua scrittura unisce parola e melodia in una pratica musicale che educa all’ascolto, alla presenza e alla composizione interiore, restituendo alla musica il suo ruolo etico e formativo. Dove: Casa Creature Creative, Via Paolieri 17, Albinia (GR).

Prenotazione obbligatoria (posti limitati): 339 8512693 - associazionecreaturecreative@gmail.com



