Il cinema alla Libreria Qb: lezioni sul linguaggio cinematografico con Marco Formaioni

Primo incontro su “Uomo e natura. Un rapporto non sempre idilliaco”. Nella foto cover un fermo immagine del film “Caro diario” di Nanni Moretti.

Grosseto: Dopo il successo dei precedenti appuntamenti dedicati al cinema nella scorsa stagione, la Libreria QB di Piazza Pacciardi si conferma il salotto culturale nel cuore del centro storico di Grosseto e propone il secondo ciclo di incontri dedicati al grande schermo. Domani, venerdì 6 febbraio alle ore 17.15, riflettori puntati su Marco Formaioni, appassionato e cultore di cinema, che guiderà il pubblico in un’esplorazione profonda e attuale: “Uomo e natura. Un rapporto non sempre idilliaco”.

L’appuntamento non sarà una semplice lezione, ma un vero e proprio percorso visivo e narrativo. Attraverso la proiezione e l’analisi di scene iconiche, Formaioni traccerà una linea nella storia del cinema per indagare come i registi abbiano raccontato il legame – spesso conflittuale, talvolta armonioso, sempre potente – tra l’essere umano e l’ecosistema circostante. Dalla natura selvaggia che sfida l’ambizione umana ai paesaggi che diventano specchio dell'anima, il cinema si rivela ancora una volta lo strumento perfetto per riflettere sulle sfide ambientali del nostro tempo. Tra i film di cui si parlerà “Il sorpasso” di Dino Risi, “Caro diario” di Nanni Moretti, “Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti, “Urla del silenzio” di Roland Joffè, “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch.

La serata al QB non si esaurisce con la lezione di cinema. Al termine dell’incontro, alle 19, l'atmosfera si scalda per trasformarsi in un momento di socialità e divertimento: spazio al gusto con le celebri pinse del bar e aperitivi supersfiziosi. La colonna sonora della serata sarà affidata al DJ resident Z5, pronto a creare il tappeto sonoro ideale per concludere il venerdì del QB all’insegna del buon cibo e della musica di qualità.