Aurelia Live Music: tributo a Eros Ramazzotti con "Dove c’è musica"

Grosseto: Prosegue la rassegna Aurelia Live Music, il ciclo di appuntamenti gratuiti che anima il centro commerciale Aurelia Antica con la musica dal vivo, trasformando gli spazi della galleria in luoghi di incontro e intrattenimento accessibili a tutti.

Venerdì 6 febbraio, a partire dalle ore 19, nella piazzetta ristorazione è in programma l’esibizione di "Dove c’è musica", cover band dedicata ai grandi successi di Eros Ramazzotti. Un repertorio conosciuto e trasversale, pensato per coinvolgere un pubblico ampio e accompagnare il momento della cena con un’atmosfera musicale informale e conviviale.

Come per tutti gli appuntamenti della rassegna, l’ingresso è gratuito. Durante la serata, i punti ristoro del centro commerciale propongono menù scontati, offrendo ai visitatori la possibilità di unire musica e convivialità in un contesto familiare e accogliente.

Nel mese di febbraio Aurelia Live Music prosegue con altri appuntamenti: giovedì 12 febbraio alle ore 19 con Joker’s Flag, venerdì 20 febbraio alle ore 18 con Flamingo Guitar Duo e venerdì 27 febbraio alle ore 19 con Flowers Acoustic Band.

(foto di repertorio)