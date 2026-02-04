Teatro Salvini: domenica 8 febbraio Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti

Terzo appuntamento della stagione teatrale Connessioni

Pitigliano: Prosegue al Teatro Salvini di Pitigliano la stagione teatrale Connessioni con il terzo appuntamento in cartellone, in programma domenica 8 febbraio 2026 alle ore 18.00. In scena arriva Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti, uno spettacolo brillante e travolgente che gioca con la letteratura, il teatro e l’ironia.

Lo spettacolo, ispirato all’idea originale di Reed Martin e Austin Tichenor, propone una sfida tanto ambiziosa quanto esilarante: raccontare, attraversare e condensare la storia della grande letteratura mondiale in soli 90 minuti. Un’impresa impossibile che diventa il motore di una messinscena ritmata, intelligente e sorprendente.

Attraverso una successione incalzante di scene, citazioni e ribaltamenti comici, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio che va dai classici della letteratura antica ai grandi romanzi moderni, passando per Shakespeare, Dante, Cervantes e molti altri. Il risultato è un omaggio ironico e affettuoso al potere delle storie, alla lettura e alla capacità del teatro di reinventare i linguaggi culturali.

Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti è uno spettacolo che riesce a parlare a pubblici diversi: agli appassionati di letteratura, agli spettatori curiosi e anche a chi si avvicina al teatro con leggerezza, grazie a un linguaggio immediato, dinamico e fortemente comunicativo.

La stagione teatrale Connessioni è promossa con il contributo del Comune di Pitigliano, in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini APS, ed è organizzata da AdArte Spettacoli.

È inoltre prevista una replica mattutina per le scuole nella giornata di lunedì 9 febbraio, a conferma dell’attenzione della rassegna verso il pubblico più giovane e il dialogo tra teatro e formazione.

Calendario prossimi spettacoli