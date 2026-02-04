"Nocturno andino": alla libreria QB il libro di Paolo Banfi

Grosseto: Alla Libreria QB un viaggio narrativo tra l’altopiano peruviano, culture lontane e paesaggi estremi. Giovedì 5 febbraio, alle 18.30, sarà la Libreria QB a ospitare la presentazione di "Nocturno andino", il nuovo romanzo di Paolo Banfi pubblicato da Effigi. Un incontro aperto al pubblico che vedrà dialogare l’autore con Mario Papalini, editore, e Fabrizio Boldrini, docente universitario, per accompagnare i lettori dentro una storia ambientata tra le regioni più remote del Sud Perù, dove il viaggio diventa osservazione del mondo e scoperta interiore.

Nel romanzo il protagonista attraversa villaggi isolati e altopiani battuti dal vento, entrando in contatto con comunità lontane e con una quotidianità essenziale che mette in discussione certezze e aspettative. La narrazione intreccia paesaggio, vita sociale e tensione psicologica, restituendo un ritratto vivido e concreto di territori poco raccontati.

Nocturno andino affronta temi attuali come l’incontro tra culture, l’isolamento e la ricerca di equilibrio personale, costruendo un racconto di forte intensità visiva e umana.

«Questo libro è un tributo a una terra che ho conosciuto intimamente – ha affermato Banfi – una terra crudele ed essenziale, immutata e immutabile, dove il tempo non scorre e non impone scadenze, dove le distanze spengono ogni velleità di accelerazione dei ritmi di vita. Una terra dove il giovane protagonista mette alla prova i propri sogni terzomondisti per ritrovarsi a sperimentare la solitudine e la propria estraneità alle sorti e ai bisogni di quegli emarginati della Terra che vorrebbe salvare».

L’AUTORE

Paolo Banfi è nato a Vimercate (MB) nel 1944. Con Effigi ha pubblicato i romanzi Stavamo dalla parte degli indiani (2016), Tra non molto, la notte (2018), La confessione di Luz (2020) e la raccolta di poesie Canti della cingallegra (2024).