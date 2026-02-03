Ad Albinia il teatro si fa in casa: Artemisia Gentileschi nel salotto delle Creature Creative

Un’esperienza intima tra arte, cucina bio e il bisogno di ritrovarsi. Mercoledì 4 febbraio, l'Associazione Creature Creative ospita Anna Giarrocco per la regia di Andrea Benfante.

Orbetello: In un’epoca in cui la velocità e il virtuale ci allontanano, esiste un luogo dove il tempo rallenta per lasciare spazio alla vicinanza. La Casa Teatro dell’Associazione Creature Creative riapre le porte mercoledì 4 febbraio per una serata dedicata alla bellezza e alla condivisione.

L’IMPORTANZA DI RITROVARSI

Teatro fatto in casa è una necessità. Ritrovarsi d’inverno in un salotto, accomodati sui divani, significa riscoprire il valore della comunità. Significa guardarsi negli occhi, commentare uno spettacolo davanti a un calice di vino del territorio e riscoprirsi "Creature Creative", capaci di nutrire lo spirito attraverso l'arte e il dialogo.

LO SPETTACOLO

"ARTEMISIA Cuore di Cesare in corpo di donna" è un monologo, interpretato da Anna Giarrocco per la regia di Andrea Benfante (produzione Il Teatro di Bisanzio), liberamente ispirato al libro di Fiorenzo Baini: "Artemisia Gentileschi. La forza della passione". Lo spettacolo non è solo il racconto di una pittrice, ma un viaggio nella forza travolgente di una donna che ha saputo trasformare il dolore in luce. In questo monologo la narratrice ricostruisce con grande sensibilità la vicenda umana e artistica della pittrice, concentrandosi non solo sul celebre processo per stupro che la vide protagonista, ma soprattutto sulla sua incredibile capacità di riscatto attraverso l'arte. La regia scava molto nella psicologia di Artemisia, rendendola una figura estremamente moderna e vicina a noi. Il monologo ci restituisce un’Artemisia umana e vibrante, che parla alle donne e agli uomini di oggi. Artemisia Gentileschi, icona di resistenza e straordinaria pittrice toscana del Seicento. Un racconto vibrante che esplorerà le ferite e il genio di una donna che ha saputo imporsi in un mondo dominato dagli uomini. Dopo lo spettacolo il momento di chiacchiere sul divano , un momento di scambio e nuove amicizie tra pubblico e artisti.

LA COMPAGNIA

Il sodalizio artistico tra Anna Giarrocco e Andrea Benfante nasce in seno al Teatro di Bisanzio, realtà di eccellenza del panorama ligure e nazionale.

IL PROGRAMMA

Ore 20:00: Cena Bio-Vegana. Gusteremo i prodotti dell'orto stagionale a km 0, cucinati con amore.

Ore 21:00: Spettacolo "Artemisia".

A seguire: Chiacchiere e vino sul divano, per prolungare la magia dell’incontro.

PRENOTAZIONI: i posti sono limitati (solo 30), la prenotazione è obbligatoria al 339 8512693 - Email: associazionecreaturecreative@gmail.com