Respiri di Bellezza continua ad incantare il pubblico: al Polo culturale Le Clarisse la danza celebra l’arte

A febbraio due nuovi imperdibili appuntamenti del progetto a cura di Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva: venerdì 6 e venerdì 27 febbraio nella splendida cornice dell’Ex Chiesa dei Bigi

Grosseto: “Respiri di Bellezza”, la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina prosegue nel mese di febbraio confermando la sua vocazione a mettere in dialogo la danza contemporanea con le opere d’arte della collezione permanente del Polo culturale Le Clarisse. Un progetto che trasforma l’antica Ex Chiesa dei Bigi in uno spazio di relazione viva tra corpo, immagine e architettura, dove ogni performance nasce in ascolto del luogo e delle opere che lo abitano. Promossa da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva e realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la rassegna si sviluppa come un ciclo di eventi da non perdere che attraversa l’intero primo semestre dell’anno, invitando il pubblico a vivere il museo come spazio di esperienza sensoriale e poetica.

Il primo appuntamento di febbraio, in programma venerdì 6 febbraio alle 19.00 vedrà protagonista il Balletto Teatro di Torino con “#Soundscape”, una performance in continua trasformazione che intreccia danza e musica dal vivo in un dialogo immediato e profondo. Il suono dell’arpa, eseguito dal vivo da Federica Magliano, diventa materia coreografica e impulso creativo: ogni gesto genera una vibrazione sonora e ogni vibrazione si traduce in movimento. Attraverso pratiche di composizione istantanea e improvvisazione, il danzatore abita uno spazio di libertà espressiva in cui non esistono forme predefinite, ma un flusso costante di ascolto e risposta. L’architettura dell’Ex Chiesa dei Bigi non è semplice cornice, ma presenza attiva che modella l’azione scenica, rendendo ogni replica unica e irripetibile. Venerdì 27 febbraio alle 19.00 la rassegna presenta “È Stato Così”, creazione di Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva che fa parte della Trilogia del Tempo Sospeso, nuova produzione sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana. Il lavoro si configura come un’elegia della rassegnazione, intesa non come resa, ma come forma di ascolto profondo. In un tempo rallentato e intimo, il corpo attraversa memorie, possibilità mancate e trasformazioni inevitabili, lasciando affiorare ciò che resta quando si smette di opporsi. I gesti si caricano di tracce emotive, esitano e ritornano, costruendo una danza che non cerca una risoluzione, ma un abbandono consapevole. Un’esperienza intensa e silenziosa, in cui il movimento diventa luogo di riconciliazione con il mutamento e di profonda condivisione emotiva con lo spettatore. Ogni spettacolo sarà introdotto dalle parole del direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa che ci introdurrà alla conoscenza dei dipinti che hanno ispirato le coreografie di Francesca Selva.

Ingresso spettacolo e visita al Museo: 5 euro.

Info e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com