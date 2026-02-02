Mic, #domenicalmuseo di febbraio, 220 mila i visitatori nei musei statali

Roma: Sono stati 220 mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti oggi gratuitamente in occasione della #domenicalmuseo di febbraio, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso libero nei luoghi della cultura nella prima domenica del mese.

Di seguito si riportano i primi dati provvisori fin qui pervenuti:

Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 14.120; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 12.423; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 12.409; Reggia di Caserta 11.363; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 10.604; Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 8.177; Galleria dell'Accademia di Firenze 6.781; Musei Reali di Torino 6.305; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 5.541; Palazzo Reale di Napoli 5.193; Pinacoteca di Brera 4.721; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 4.695; Castel Sant'Angelo 4.367; Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 3.651; Museo archeologico nazionale di Napoli 3.600; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini 3.204; Terme di Caracalla 3.007; Villae - Villa d'Este 2.955; Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea 2.939; Museo e Real Bosco di Capodimonte - Museo di Capodimonte 2.938; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 2.900; Certosa di San Martino 2.690; Palazzo Ducale di Mantova 2.626; Complesso monumentale della Pilotta 2.301; Museo nazionale romano - Palazzo Massimo 2.204; Museo di Palazzo Grimani 1.991; Gallerie degli Uffizi - Loggia dei Lanzi 1.951; Galleria Borghese 1.930; Museo nazionale romano - Palazzo Altemps 1.899; Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes 1.826; Villae - Villa Adriana 1.825; Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 1.724; Cenacolo Vinciano 1.720; Gallerie dell'Accademia di Venezia 1.706; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 1.682; Palazzo Farnese di Caprarola 1.653; Castello Svevo di Bari 1.572; Museo archeologico nazionale di Aquileia 1.504; Museo nazionale d'Abruzzo 1.501; Parco archeologico di Ercolano 1.470; Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini 1.326; Musei del Bargello - Complesso di Orsanmichele 1.224; Museo delle Civiltà 1.195; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 1.170; Pinacoteca nazionale di Bologna 1.125; Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 1.052; Museo nazionale di Villa Pisani – Stra 1.029; Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro 1.010; Museo archeologico nazionale di Taranto 917; Parco archeologico dei Campi Flegrei - Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia 860; Castel del Monte 856; Museo di San Marco 787; Galleria nazionale dell'Umbria 773; Galleria nazionale delle Marche 748; Museo nazionale di archeologia subacquea dell'Alto Adriatico Grado 732; Basilica di Sant’Apollinare in Classe 698; Castello di Torrechiara 675; Musei nazionali di Genova - Palazzo Reale di Genova 663; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Galleria Corsini 621; Parco archeologico dell'Appia antica - Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola 594; Museo archeologico nazionale di Firenze 592; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia 551; Casa Museo Hendrik Christian Andersen 550; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli della Banditaccia e Museo nazionale archeologico Cerite a Cerveteri 547; Parco archeologico dei Campi Flegrei - Parco archeologico di Cuma 541; Museo nazionale Collezione Salce sede di Santa Margherita 468; Palazzo Carignano 457; Anfiteatro campano - Santa Maria Capua Vetere 450; Castello Svevo di Trani 402.

A questi dati si aggiungono i 16.513 visitatori del VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e i 5.541 ingressi ai Giardini di Boboli - Gallerie degli Uffizi.



