La Voce di Pavarotti chiude col botto il 36° Festival Music & Wine

Quattro appuntamenti da sold-out e incontri al vertice fra musica e grandi vini del territorio grazie a grandi interpreti, a “Rosae Maris” e alla Scuola Europea Sommelier

I ringraziamenti a Comune di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e appuntamento a giugno per la sessione estiva del Festival

Grosseto: È stata una chiusura davvero “col botto” quella della sessione invernale del 36° Festival Internazionale Music & Wine andata in scena ieri pomeriggio presso il Museo di Storia Naturale della Maremma. Una sala gremita all’inverosimile, applausi scroscianti e prolungati uniti a numerose richieste a gran voce di bis (prontamente concessi e dei quali oramai sfugge il numero), seguiti poi dalla rituale e graditissima presentazione dei vini del territorio hanno determinato uno di quei finali pieni di gioia e anche un po' di nostalgia che rendono ciascuna scena perfetta. Protagonista un duo granitico come quello ascoltato, dove la voce calda e possente del giovane tenore napoletano Francesco Fortes Ciotola unita al puntuale e discreto contrappunto strumentale della brava pianista avellinese Nadia Testa hanno raccontato, coinvolto, divertito e fatto cantare tutto il pubblico. E, non di meno, hanno estasiato gli ascoltatori con i più famosi “cavalli di battaglia” attraverso i quali il compianto tenore modenese Luciano Pavarotti, spaziando dall’Opera fino alla canzone d’autore e ai classici napoletani, aveva fatto conoscere e amare il belcanto italiano al mondo intero. La magia è poi proseguita nel foyer del Museo dove i migliori vini del territorio, sapientemente presentati da “Rosae Maris” e da SES – Scuola Europea Sommelier (oltre alla presenza di alcuni produttori) hanno continuato a scaldare il pubblico (come se prima la musica non fosse bastata) per uno di quegli eventi che rimarranno a lungo nella mente e nel cuore di chi c’era.

Il Festival, che ha sempre registrato costanti sold-out in occasione di ciascun evento, era iniziato lo scorso 11 gennaio sulle lunghe ovazioni rivolte al famoso violinista turco Cihat Askin il quale, accompagnato al pianoforte dal tedesco Frank Wasser, aveva mandato in visibilio il pubblico con un ricco programma che ripercorreva (da Handel a Piazzolla, da Mozart a Debussy e Kreisler) tutta la storia del violino e del classico connubio violino-pianoforte. Il 18 gennaio le emozioni palpabili che la potenza della parola, unita a quella della musica, sanno dare erano scaturite poi dalla voce dell’attore Andrea Giuli e dal tocco morbido della pianista Moira Michelini con il loro delicato spettacolo “Ombre sull’Acqua” mentre il 25 gennaio era toccato ai pianisti Adolfo Campitelli e Andrea Calvani, in Duo a quattro mani, ricevere una gran messe di applausi non solo per la loro raffinata e convincente tecnica pianistica ma anche per lo straordinario accostamento proposto tra due titani della musica, apparentemente lontani fra loro, quali Giacomo Puccini e George Gershwin.

Adesso l’Associazione Amici del Quartetto, sotto l’instancabile direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, si prenderà come di consueto una piccola pausa organizzativa dando appuntamento sin d’ora agli amanti della grande musica e dell’ascolto dal vivo alla sessione estiva del Festival, che a partire dal prossimo mese di giugno si protrarrà poi fino al periodo autunnale con concerti che si terranno non solo in città ma anche sul territorio della maremma. Per rimanere aggiornati sugli eventi del Festival poi sarà sempre possibile consultare il proprio sito internet www.musicwinefestival.it

Ed è proprio il maestro Lanzini a rivolgere, attraverso le sue parole, i propri saluti e ringraziamenti: “Aspettandovi come sempre numerosi agli eventi della nostra prossima stagione estiva approfitto per ringraziare tutti gli attori che anche quest’anno sono stati determinanti per la bellissima riuscita del nostro Festival, a partire dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto con il quale il Festival è nato trentasei anni fa, a Fondazione Grosseto Cultura, a Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, a tutti gli sponsor, alle Aziende Private e, ovviamente, a “Rosae Maris” nella persona di Elisabetta Ceccariglia e a SES – Scuola Europea Sommelier, che oramai da diversi anni svolgono con solerzia e competenza la parte enologica del Festival. Infine permettetemi un grande applauso, di quelli a scena aperta e che scaturisce dal mio cuore, al graditissimo e appassionato pubblico che oramai da tanti anni sostiene e incoraggia le iniziative della mia Associazione Amici del



