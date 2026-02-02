In volo verso l'italiano: riscoprire le parole con "Il talento della rondine"

Un invito dei docenti della scuola secondaria Bugiani di Follonica ai propri alunni

Follonica: A volte l’italiano può sembrare una montagna difficile da scalare, fatta di regole grammaticali rigide e analisi logiche che sembrano lontane dalla nostra vita quotidiana. Ma se la grammatica non fosse un ostacolo, bensì lo strumento per dare voce a ciò che siamo? È da questa domanda che nascono i nuovi corsi di recupero potenziamento di Italiano dell'Istituto, due percorsi che quest'anno hanno deciso di cambiare prospettiva lasciandosi ispirare dalle pagine delicate e profonde del romanzo di Matteo Bussola, Il talento della rondine. Proprio come le rondini -ragazzi del libro devono imparare a fidarsi delle proprie ali per trovare la propria rotta, così i nostri studenti saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta della lingua italiana, intesa come mezzo di espressione e libertà. I corsi non si limiteranno a correggere errori o ripassare tempi verbali, ma utilizzeranno la narrazione come bussola per orientarsi nel mondo delle emozioni e dei pensieri personali.

Attraverso la lettura e il confronto, i ragazzi avranno l'occasione di riflettere su temi universali: cos’è davvero il talento? È un dono che piove dal cielo o qualcosa che si costruisce con l’impegno e la costanza, giorno dopo giorno? Partendo da queste riflessioni, il lavoro sulle strutture della frase, sul lessico e sulla punteggiatura diventerà un esercizio naturale, utile a dare una forma precisa ai propri vissuti. L’obiettivo è quello di trasformare il "recupero" delle competenze comunicative e linguistiche di Italiano in un'opportunità di fioritura. Imparare a padroneggiare gli aggettivi qualificativi o a costruire una frase complessa non servirà solo a prendere un bel voto in pagella, ma a comunicare con consapevolezza chi siamo e cosa sogniamo. In un clima di collaborazione e ascolto, ogni studente potrà lavorare sulle proprie fragilità per trasformarle in punti di partenza, scoprendo che saper scrivere e saper leggere significa, prima di tutto, saper guardare dentro di sé.

I docenti invitano gli studenti a cogliere questa sfida: non per "rimettersi in pari", ma per imparare a volare alto con le proprie parole.

Due percorsi di 30 ore ciascuno che si possono realizzare grazie al Piano Nazionale Agenda Nord e che da Febbraio saranno realizzati gratuitamente per gli alunni dell’istituto dalle docenti di Italiano della scuola secondaria Bugiani, Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena Follonica.



