Plurimedagliati a New York Pasquale Oriundo e Anna Monaci maestri dell’Asd Blue Moon Caribbean di Grosseto

Grosseto: Plurimedagliati a New York Pasquale Oriundo e Anna Monaci dell’Asd Blue Moon Carribbean di via Ambra a Grosseto - dove insegnano il mercoledì e il venerdì – come campioni mondiali di bachata avanzato, campioni mondiali di bachata intermedio, vice campioni mondiali di salsa cabaret intermedio, di salsa cabaret avanzato e di salsa cabaret pro am avanzato.

La manifestazione The Summit Championship la più importante del mondo di balli latini e si è svolta nella città della Grande Mela il 26 e 27 gennaio scorso e ha visto la partecipazione di ballerini da più di 40 nazioni. A Pasquale e Anna che hanno onorato così tanto la Maremma e l'Italia i complimenti di tutti i maestri e frequentatori della Caribbean Blue Moon Dance School e di Artemare Club!